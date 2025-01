Scomparse due giovani ragazze dalla Brianza, Penelope Lombardia lancia l’appello per ritovarle

Da qualche ora sta girando sui social un doppio appello per ritrovare due giovani ragazze che da una settimana non danno notizie.

Si tratta di due adolescenti di 14 e 15 anni, Vittoria e Madleine, di Agrate Brianza. A lanciare l’appello è l’associazione Penelope Lombardia, che sul messaggio scrive: “Le famiglia sono preoccupatissima! Si sono allontanate insieme. Potrebbero essere a Milano, non possiamo essere certi del colore dei capelli e dell’abbigliamento, nonostante non si siano portate via da casa né borse né vestiti! È già passata una settimana! Divulghiamo il più possibile e aiutateci a riportarla a casa! Grazie mille!”.