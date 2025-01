Strage a New Orleans, pickup investe la folla almeno dieci morti e trenta feriti

Almeno dieci persone sono morte e altre trenta sono rimaste ferite in un drammatico incidente avvenuto nella notte a New Orleans, nel cuore del quartiere francese. Un pickup ha travolto la folla in Bourbon Street, una delle strade più frequentate della città. Il fatto è accaduto nel cuore della notte, alla fine dei festeggiamenti per il Capodanno. Le notizie sono ancora frammentarie e alcune fonti di informazioni locali parlano anche di una sparatoria.

Le autorità stanno ancora ricostruendo la dinamica dei fatti. Testimoni sul posto riferiscono che il veicolo procedeva a velocità elevata quando ha colpito diverse persone, causando panico e caos. Successivamente, secondo alcuni, il conducente avrebbe estratto un’arma da fuoco, sparando indiscriminatamente sui presenti.

Sul posto sono intervenuti anche i servizi di emergenza per soccorrere i feriti, alcuni dei quali in condizioni critiche.

Bourbon Street, nota per la sua vivace vita notturna, si è trasformata in uno scenario di tragedia. (foto tratta da X)