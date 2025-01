Tragedia a Cerro Maggiore, veterinario trovato morto con ferite provocate dai suoi cani

Un uomo è stato trovato morto nel suo giardino oggi, domenica 19 gennaio, a Cerro Maggiore. A trovare il corpo del 72enne sono stati i parenti.

Dai primi accertamenti l’uomo, un veterinario, P.D., noto a Cerro Maggiore, è stato assalito dai suoi due cani. Sul corpo aveva profonde ferite causate dai morsi degli animali: non è esclusa l’ipotesi che possano essere avvenuti successivamente a una morte per cause naturali. A nulla sono valsi i tentativi di soccorrerlo. Sul posto i carabinieri della Stazione e locale per gli accertamenti del caso. Solo l’autopsia potrà dare certezza sulla dinamica dei fatti