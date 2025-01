Trenta Giöbie pronte a incendiarsi a Busto Arsizio: “La festa più bella dell’anno”

L’ultimo giovedì di gennaio è ormai vicino ed è il momento dei tradizionali falò che illuminano la sera nel Basso Varesotto. A Busto Arsizio questo momento è sempre molto sentito dal centro ai quartieri ed è un momento di comunità attorno al fuoco molto apprezzato da tutte le generazioni. Dalle scuole ai piccoli comitati di quartiere, passando per le associazioni storiche cittadine e i commercianti, giovedì 30 gennaio torna la secolare e attesissima tradizione della Giöbia.

Saranno numerosi i falò delle associazioni, delle scuole, delle parrocchie e dei privati che illumineranno il cielo di Busto Arsizio bruciando i fantocci che rappresentano l’inverno e i guai del passato. Un rito propiziatorio e identitario, da vivere insieme nelle vie e nelle piazze della città.

L’esposizione delle Giöbie dal mattino e il rogo alle 19

Come sempre, l’esposizione delle Giöbie delle associazioni si terrà per tutta la giornata in piazza Santa Maria, il rogo nel parcheggio di via Einaudi alle ore 19.00.

Risotto e Luganiga in compagnia anche se piove

Nel rispetto dell’antico rito, per salvaguardare e valorizzare le tradizioni cittadine, l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con il Distretto del Commercio, invita i bustocchi a gustare un fumante piatto di risotto con la luganiga cucinato da Crespi Catering. La cena si svolgerà in piazza Vittorio Emanuele Il alle ore 19.30, subito dopo il falò.

Il piatto sarà accompagnato da un bicchiere di vino rosso e dal dolce tipico del periodo invernale, le chiacchiere, offerte dal panificio Colombo. Per la degustazione sarà richiesta un’offerta minima di 3 euro.

La piazza sarà allestita con tavoli dove poter appoggiare i piatti e gustare comodamente la cena. Saranno mille e cinquecento le porzioni a disposizione. In caso di pioggia leggera l’evento si sposterà sotto i portici di via Milano emntre in caso di pioggia forte verrà utilizzata una delle sale gemelle del Museo del Tessile.

Il concorso delle scuole

Visto il successo dell’anno scorso, l’Amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni che si occupano di salvaguardare l’identità cittadina, ha promosso un concorso tra le scuole allo scopo di mantenere viva la tradizione.

Gli istituti sono stati invitati a realizzare un fantoccio di altezza compresa tra 150 e 200 cm, che riporti elementi riconducibili alla tradizione bustocca ed eventualmente riferimenti all’attualità purché nel solco della consuetudine.

Le Giöbie maggiormente apprezzate dalla giuria – composta da Rolando Pizzoli (Famiglia Sinaghina), Monica Colombo (Fudreta), Antonio Tosi (Tarlisu), Chiara Massazza (Famiglia Bustocca) e Simonetta Marezio (Federcasalinghe) – saranno esposte in piazza Santa Maria nella giornata del 30 gennaio e successivamente bruciate nel tradizionale falò di via Einaudi. Stesso premio per la Giöbia che avrà ottenuto più like sulla pagina Facebook Città di Busto Arsizio. Sono previsti inoltre premi in denaro per l’acquisto di materiale per la costruzione del fantoccio, di materiale scolastico e di libri per le biblioteche scolastiche. Al concorso sono iscritte 11 scuole (4 in più dell’anno scorso).

Le scuole dell’Infanzia che partecipano sono le Rodari, San Cirillo, Nazareth, Bianca Garavaglia, Pontida, Paffulandia.

Le scuole primarie in gara sono le Chicca Gallazzi, Pieve di Cadore, Crespi e Sant’Anna.

L’unica scuola superiore che ha aderito è l’Ipc “P. Verri”.

Dove e quando verranno bruciate le Giöbie

