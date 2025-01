Attesa per la Gioeübia in Valle Olona, tutti gli orari dei falò

C’è un appuntamento irrinunciabile per chiunque viva nel bustocco e nei paesi più a sud in Valle Olona: la Gioeübia.

Ogni ultimo giovedì di gennaio (o talvolta qualche giorno prima o dopo, a seconda dei comuni, ndr) un grande falò riunisce tutte le generazioni, per un rituale che guarda alle antiche tradizioni del passato e si rinnova di anno in anno, con una partecipazione entusiasta.

In tanti comuni tutto è stato predisposto per avviare la macchina organizzativa, con associazioni e volontari pronti a regalare una serata di emozione e allegria ai loro compaesani. Il tutto con l’apporto fondamentale delle Forze dell’ordine, quei Vigili del Fuoco, Protezione civile e Polizia locale che permettono lo svolgimento della manifestazione garantendo la sicurezza dei partecipanti.

Questi gli eventi in programma sul territorio:

DOMENICA 26 GENNAIO – FAGNANO OLONA

A Fagnano Olona torna la tradizione che arriva con qualche giorno di anticipo a riscaldare gli animi – e non solo – dei fagnanesi. Appuntamento domenica 26 gennaio alle 17.30

GIOVEDÌ 30 GENNAIO – MARNATE GORLA MINORE GORLA MAGGIORE SOLBIATE OLONA

Giovedì 30 gennaio sarà il momento del falò della Gioeübia a Marnate, Gorla Minore, Gorla Maggiore e Solbiate Olona, con l’entusiasmo dei volontari che è pronto a regalare emozioni alle tante persone che affolleranno i luoghi di ritrovo.

Ecco le locandine con tutti i dettagli della serata:

MARNATE

Pro loco e comune di Marnate pronti ad una serata all’insegna della tradizione.

SOLBIATE OLONA

Cosa si saranno inventati i Mastrartisti, la componente creativa di Pro loco Solbiate per questo 2025? Tutti pronti a scoprirlo nell’amata serata organizzata da Pro loco con Protezione civile, Alpini e il comune Solbiatese.

GORLA MINORE

Tanti gli organizzatori a Gorla Minore, tutti pronti a divertirsi e a far divertire: Pro loco, Protezione civile, Gruppo Alpini e Centro musicale Ronzoni che, in collaborazione con il Comune, regaleranno l’atteso falò a tutti i gorlesi.

GORLA MAGGIORE

Pro Giovani sempre in prima fila per dar vita a questa amata tradizione del territorio, in collaborazione con il Comune di Gorla Maggiore e Cascina Bulota.

Alla presentazione dell’evento di Gorla Maggiore è stato tributato un grande applauso al professor Salvatore Cannizzaro, al quale è stata consegnata una targa di riconoscimento per l’impegno che ha sempre profuso nell’organizzazione artistica di questa festa di metà inverno.

DOMENICA 2 FEBBRAIO – CAIRATE

Chiude il cerchio delle celebrazioni il comune di Cairate con il falò che verrà acceso il 2 febbraio e riunirà la popolazione nell’atteso momento dedicato alla Gioeübia.

Tanti momenti a cui partecipare con entusiasmo e la consueta allegria, la voglia di stare insieme e all’insegna della tradizione.