Un cammello di sfoglia al Monastero di Torba per l’Epifania

Per l’Epifania il Monastero di Torba apre le sue porte in via straordinaria per una visita guidata che unisce storia e tradizione. L’appuntamento per grandi e piccini è per il pomeriggio di lunedì 06 gennaio alle ore 15: il racconto del luogo si concluderà con un assaggio del famoso cammello di sfoglia, un’antica tradizione varesina che nasce da una leggenda.

Le origini del cammello di pasta sfoglia non sono del tutto chiare, ma si concorda sul fatto che possano essere ricondotte alla spiritualità del viaggio dei Re Magi.

Si narra che Federico Barbarossa rubò le reliquie dei Magi dalla chiesa di Sant’Eustorgio a Milano. Nel loro cammino verso la Germania, dove furono poi donate all’arcivescovo di Colonia, le reliquie fecero una sosta a Varese.

Qui, i pasticceri della città vollero realizzare un dolce particolare in ricordo del passaggio, dando vita a una tradizione unica e molto sentita.

La visita guidata e la merenda sono a numero chiuso, su prenotazione.

