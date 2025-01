Varesina riacciuffata nel finale, con la Pro Palazzolo finisce 1-1

Pro Palazzolo e Varesina vanno a casa con un punto a testa. Il primo tempo è terminato a reti inviolate, ma non sono mancate le occasioni. La squadra di mister Marco Spilli è andata vicina al vantaggio con Mazia che di testa ha colpito la traversa. Le Fenici al 30’ sono state costrette al cambio perché Chironi ha subito un colpo in uno scontro di gioco e non è riuscito a continuare la gara, al suo posto è entrato Lorenzo Macchi. Il neoentrato si è reso protagonista di due grandi interventi nel giro di pochi minuti: prima ha respinto un tiro potente di Pinardi e poi non si è fatto sorprendere da un colpo di testa durante sviluppi di un calcio d’angolo. In avvio di ripresa la Varesina ha trovato il vantaggio grazie ad un colpo di testa di Gasparri. I rossoblù sono riusciti a mantenere il vantaggio fino al 41’, quando Argint ha commesso un fallo ai danni di Armati, causando un calcio di rigore in favore dei padroni di casa. Dal dischetto è andato il nuovo acquisto biancoblu Alberto Paloschi che si è visto respingere la conclusione da Macchi, ma l’azione è proseguita e al termine di una mischia furibonda nell’area piccola, la formazione di mister Marco Didu è riuscita ad insaccare il pallone del pareggio con l’ultimo tocco di Bane. I giocatori della Varesina hanno protestato energicamente per una presunta spinta ai danni di Macchi. La Varesina dopo questo pareggio vede la vetta allontanarsi ulteriormente, perché l’Ospitaletto ha vinto a Castellanza. Adesso la vetta per le Fenici dista 7 punti, che a loro volta sono scivolate al quarto posto, scavalcate dalla Folgore Caratese.

Fischio d’inizio

La Pro Palazzolo inizia con un 4-3-2-1 che prevede Doldi a difesa della porta, Saltarelli, Bane, Allievi e Armati a comporre la linea difensiva, in mezzo spazio all’ex di turno Roberto Grieco, affiancato dal capitano Boschetti e da Pinardi. A supporto di Arras ci sono Conti e Spaviero. Il nuovo innesto Alberto Paloschi parte dalla panchina. La Varesina risponde con il solito 4-2-3-1 con Chironi tra i pali, Miconi, Cosentino, Mapelli e Giorgi compongono il quartetto di difesa. In mediana Guidetti e Gianola. Alle spalle di Bertoli agiscono Mazia, Mauri e capitan Gasparri. Il direttore di gara è Domenico Petraglione di Termoli, coadiuvato dagli assistenti Dario Testaì di Catania e Giovanni Citarda di Palermo.

Primo tempo

La Varesina parte forte e dopo una ventina di secondi Mauri viene servito da Gasparri e da posizione defilata calcia, mandando il pallone alto non di molto. La Pro Palazzolo tenta di rispondere con alcune giocate del nuovo arrivato Spaviero e con alcuni tiri fuori misura. Al 23’ Gasparri scende sulla fascia sinistra e mette un pallone chirurgico per l’accorrente Mazia, il quale colpisce di testa e centra la traversa. Alla mezz’ora mister Marco Spilli è costretto ad un cambio forzato, perché Chironi ha subito una botta durante una mischia in area di rigore e non è riuscito a continuare la partita, al numero 1 è subentrato Lorenzo Macchi. Al 41’ Spaviero vince un duello a centrocampo con Mapelli e avanza con la palla tra i piedi fino al limite dell’area, per poi scaricare verso Pinardi che con il sinistro calcia a botta sicura e Macchi compie una grandissima parata presentandosi alla grande. Sul seguente calcio d’angolo il portiere classe 2005 si fa trovare ancora pronto su un colpo di testa da parte di un avversario. Al primo dei tre minuti di recupero Mazia riceve uno splendido pallone da Gianola e di conseguenza il numero 15 calcia in diagonale, ma Doldi gli sbarra la strada.

Secondo tempo

La Varesina entra in campo decisa e dopo sei minuti dall’inizio della ripresa Gasparri trova il gol del vantaggio: Mauri dalla fascia sinistra mette in mezzo un pallone che si impenna dopo un tocco di un difensore e finisce sulla testa del capitano delle Fenici che appoggia in rete la sfera per l’1-0. La Pro risponde con Pinardi che imbuca in verticale per Arras che a tu per tu con Macchi calcia con il pallone che termina di poco a lato. Intorno alla mezz’ora la Pro Palazzolo crea una grandissima occasione per il pareggio con il neoentrato Ghidini che si ritrova un pallone all’altezza dei sedici metri e con il destro calcia rasoterra, ma la conclusione esce di pochi centimetri alla destra di Macchi. Al 38’ Argint si lascia sorprendere da un rimbalzo in area e lascia sfilare la sfera su cui si avventa Armati e di conseguenza punta il numero 3 e viene steso e l’arbitro indica il dischetto. Dagli 11 metri si presenta Paloschi che si vede respingere il primo tentativo da Macchi; la sfera rimane in possesso dei padroni di casa che sugli sviluppi di una mischia furibonda nell’area piccola riescono a trovare il gol del pareggio, l’ultimo tocco è stato di Bane. Al 45’ Spaviero prova un tiro a giro dallo spigolo sinistro dell’area di rigore, ma il pallone termina largo. Al terzo minuto di recupero Guri lascia partire un destro violento dal limite dell’area, costringendo Doldi a compiere una parata complicata, dal calcio d’angolo successivo Coghetto stacca di testa, ma non inquadra il bersaglio. Al termine del recupero si chiude la partita con il punteggio di 1-1.

PRO PALAZZOLO-VARESINA 1-1 (0-0)

Marcatori: 6’ st Gasparri (V), 41’ st Bane (P)

Pro Palazzolo (4-3-2-1): Doldi; Saltarelli, Bane, Allievi (10’ st Poledri), Armati; Boschetti, Grieco (23’ st Cogliati), Pinardi; Conti (10’ st Ghidini), Spaviero (45’+1 st Fagoni); Arras (23’ st Paloschi). A disp: Lionetti, Meffeis, Barwuah, Paderno. All.: Marco Didu

Varesina (4-2-3-1): Chironi (30’ pt Macchi); Miconi, Cosentino, Mapelli, Giorgi (24’ st Argint); Guidetti, Gianola; Mazia (13’ st Coghetto), Mauri (41’ st Ghioldi), Gasparri (30’ st Guri); Bertoli. A disp.: Rosa, Sali, Zecchillo, Cagia. All.: Marco Spilli

Arbitro: Domenico Petraglione di Termoli (Testaì e Citarda)

Angoli: 4-5. Ammonizioni: Conti, Poledri, Paloschi(P), Giorgi (V). Recupero: 3’+6’