Addio a Giorgio Colombo, Busto Arsizio e l’Atletica San Marco perdono un Leone d’Oro

Si è spento all’età di 78 anni Giorgio Colombo, per anni presidente dell’associazione sportiva Atletica San Marco per la quale ha speso parte della sua vita. Ne danno il triste annuncio la moglie Fernanda, i figli Giada con Stefano, Christian con Manuela, le adorate nipoti Greta con Alessandro, Camilla e la piccola Aurora.

I funerali si svolgeranno martedì 4 febbraio alle ore 15.15 nella Chiesa Parrocchiale di S. Giuseppe. Dopo la funzione religiosa si proseguirà per il Tempio Crematorio. Giorgio riposa ora presso la Casa Funeraria Fratelli Ferrario di Via Bottego.

A ricordarlo è l’attuale presidente dell’Atletica San Marco, Marco Clivio: «Giorgio con la sua famiglia è stato importante per tutti noi. Grazie al suo impegno prima e a quello del figlio Christian poi, siamo riusciti a traguardare i 50 anni di storia del sodalizio. L’impegno di persone come lui lo vedo come un continuo passaggio del testimone che è arrivato fino a noi. Presidente e Leone d’Oro della San Marco, il nostro Giorgio Colombo corre ora tra le stelle del cielo. Al nostro Consigliere Christian, Leone d’Oro 2024, e ai familiari un forte abbraccio e le condoglianze di tutta la San Marco».