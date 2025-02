Dolci e cultura: a Varese la poesia si serve con il caffè

(Nella foto: Gilda Donolato)

Unire l’arte della poesia con il calore di un luogo di ritrovo come un bar o una pasticceria è un’idea tanto semplice quanto efficace per diffondere cultura nel quotidiano. È proprio con questo spirito che nasce l’iniziativa promossa da Gilda Donolato e dalla Pasticceria Alzati di piazza XX Settembre.

Una delle poesie dell’autrice verrà infatti scritta direttamente sulle pareti del locale da una pittrice, trasformando parte di quello spazio in un piccolo angolo di poesia. Ma non solo: in occasione di San Valentino, i clienti che acquisteranno torte e pasticceria riceveranno in omaggio due poesie d’amore, un dono simbolico che unisce il gusto alla riflessione.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di utilizzare il bar come veicolo culturale, un punto di incontro non solo per condividere momenti conviviali, ma anche per avvicinare le persone all’arte e alla poesia in modo spontaneo.