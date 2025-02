Il Libro della Giungla chiude i Pomeriggi da favola al Duse di Besozzo

Lo spettacolo del Gruppo Panta Rei domenica 2 marzo alle 16.30 è preceduto sabato 1 alle 10.30 da una lettura gratuita a tema in biblioteca con la Compagnia Duse

Il racconto di Kipling incontra l’arte del teatro e la tecnologia, con una speciale interazione del pubblico con immagini digiali dal vivo, nella speciale versione de Il libro della giungla, che è valso alla compagnia Pantarei il premio Otello Sarzi 2023. Lo spettacolo va in scena domenica 2 marzo alle ore 16.30 al Teatro Duse di Besozzo e chiude questa stagione della rassegna di Teatro ragazzi Pomeriggi da favola.

L’evento come sempre sarà preceduto, sabato 1 marzo alle ore 10.30 in Biblioteca, da una speciale lettura animata a tema, a cura degli attori della Compagnia Duse per il ciclo Letture da favola.

IL LIBRO DELLA GIUNGLA

Tanti anni fa, nella Giungla dell’India, la pantera Bagheera in mezzo ai versi degli animali – il barrito degli elefanti, il ruggito delle tigri, ma anche il pigolio dei pulcini – sentì un suono nuovo: era il pianto di un bambino, un cucciolo d’uomo, come quelli che aveva visto al villaggio degli uomini. Bagheera, che era una pantera saggia, affidò il cucciolo d’uomo al branco dei lupi guidato da Akela, salvandolo dalle grinfie della tigre Shere Khan. Il piccolo venne chiamato Mowgli e crebbe con i lupi. L’orso Baloo divenne suo maestro e amico e lo iniziò alle leggi della giungla.

Ma oggi Shere Khan è tornato e reclama la sua preda. Mowgli non è più un bambino, è cresciuto e deve fare i conti con se stesso, riconoscere la sua vera identità. Riuscirà Mowgli a sconfiggere Shere Khan? E soprattutto, riuscirà a lasciare la giungla e a trovare il suo posto tra gli umani?

Dal romanzo di Kipling, uno spettacolo per tutte le età, una favola sull’umanità e un inno alla differenza.

L’allestimento utilizza una particolare tecnica di interazione tra teatro e immagine digitale dal vivo, offrendo agli spettatori uno sguardo inedito e privilegiato per entrare nella storia ed esplorare la bellezza della giungla, un mondo esotico, colorato, selvaggio e bellissimo.

COME PARTECIPARE

La partecipazione alle Letture da favola sabato mattina in biblioteca (ingresso da via Mazzini 10, a Besozzo) è per tutti libera e gratuita.

Lo spettacolo a teatro Il libro della giungla prevede invece un biglietto unico a 7 € (ingresso gratuito per i bambini sotto i 3 anni)

È possibile acquistare i biglietti direttamente in teatro il giorno dello spettacolo.

Per maggioti informazioni e prenotazioni contattare la Biblioteca scrivendo a biblioteca@comune.besozzo.va.it o telefonando allo 0332 970623 oppure scrivere alla Compagnia teatrale ai segueti contatti: info@gruppopantarei.it – 331 4212911.