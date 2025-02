Inox Team Saronno e Alessandra Rotondo insieme anche nel 2025

Bel colpo per la Inox Team Saronno Softball: la società neroazzurra ha infatti confermato anche per la stagione 2025 uno dei grandi punti di forza della propria formazione, Alessandra Rotondo. La seconda base ha infatti prolungato il contratto che la lega al club “amaretto” di cui è una vera e propria bandiera.

Con Saronno, Rotondo ha infatti vinto diversi trofei l’ultimo dei quali la Coppa Italia, terza consecutiva, arrivata in un 2024 che ha riservato diverse soddisfazioni alla giocatrice. Oltre infatti ai risultati con Saronno (c’è anche il secondo posto in Coppa delle Coppe, con il successo svanito in extremis), Alessandra si è anche laureata campionessa d’Europa con la Nazionale.

L’azzurra ha firmato il contratto nel giorno del suo 25° compleanno ed è pronta a mettersi a disposizione della Inox Team che punta forte su di lei. «Quella di Alessandra è una conferma importante – si legge in un comunicato della società – È inutile nasconderlo: Saronno e Rotondo sono legate a doppio filo e questo dà a lei maggiori responsabilità. Atlete come Alessandra che hanno scelto di continuare o di vestire per la prima volta i colori nero azzurri, rappresentano un modello da seguire per le ragazze delle formazioni giovanili saronnesi».