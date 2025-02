Arriva la settimana dei pizzoccheri “all you can eat” da Al Posto Giusto di Masnago

Nel locale di via Amendola 7 a Varese da mercoledì 26 febbraio a domenica 2 marzo il piatto tipico della tradizione lombarda. È consigliata la prenotazione via cellulare e Whatsapp al numero 375 8865600

Questa settimana da mercoledì 26 febbraio a domenica 2 marzo la proposta del ristorante Al Posto Giusto di Masnago è per palati fini e amanti del gusto.

Si potranno infatti gustare i pizzoccheri cucinati dallo chef del locale di via Amendola 7 a Varese con la soluzione “ALL YOU CAN EAT”: con 30€ (coperto incluso e bevande escluse) si può mangiare un piatto di sciatt e poi tutti i piatti di pizzoccheri che si vuole.

Un’occasione unica per immergersi nei sapori tipici della Lombardia in un ambiente piacevole e ricco di possibilità. Il menù de Al Posto Giusto di Masnago offre infatti anche un’ampia scelta di piatti per tutti i gusti, pizze al metro, taglieri, fritti misti, hamburger e tanto altro. Durante la settimana per chi lavora nei dintorni c’è un’offerta imperdibile per una pausa pranzo gustosa con piatti che cambiano di giorno in giorno e una grande varietà di scelta.

Info e contatti

Al Posto Giusto

Via Amendola 7, Masnago (Varese)

Sito: www.alpostogiustovarese.it

Cellulare e Whatsapp +39 375 8865600

INSTAGRAM