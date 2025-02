Presa a schiaffi in centro a Luino dal marito, ma non denuncia

È l’ennesimo episodio di violenza di genere, manifestazione di un male che ha come spalto sempre più spesso non la strada, bensì le quattro mura domestiche. Non importa se in questo caso si tratta di un negozio in centro a Luino, un locale gestito da stranieri dove prima delle 11 di giovedì si sono sentite suonare le sirene dei mezzi di soccorso.

Ad avere la peggio una donna di origini straniere di 42 anni portata in pronto soccorso all’ospedale cittadino in codice verde: contusioni, guaribili in pochi giorni. Quindi sul piano fisico una situazione non grave ma che però si traduce nella doppia sofferenza di una persona che si trova, evidentemente, le mani legate.

A colpire la donna, secondo le prime informazioni raccolte, sarebbe stato il coniuge. Tuttavia la persona non ha sporto denuncia ai carabinieri della Stazione che sono intervenuti prontamente per evitare il peggio.

In questi casi, un accesso alle forze dell’ordine attraverso una denuncia (nel caso in cui il soggetto asserisca che le lesioni siano state frutto di maltrattamenti in famiglia) fa scattare il “codice rosso“ cioè il meccanismo entrato in vigore nel 2019 che prevede non solo tempi ristretti per l’intervento della magistratura, ma anche l’automatismo di misure cautelari, per esempio l’allontanamento dalla casa famigliare, che servono alla vittima per non incorrere più nel rischio di venir aggredita.

Nulla di tutto questo, per il momento.