Spritz, cicchetti e baccalà: Al Posto Giusto di Masnago vi porta in Veneto

Nel locale di via Amendola 7 a Varese da mercoledì 19 febbraio a domenica 22 febbraio piatti e proposte dal Veneto, terra ricca di tradizioni culinarie. È consigliata la prenotazione via cellulare e Whatsapp al numero 3756733475

Una gita gastronomica ricca di sapori proposta da Al Posto Giusto di Masnago. La meta della settimana che va da mercoledì 19 febbraio a domenica 22 febbraio sarà il Veneto, una terra ricca di tradizioni culinarie. Quale miglior modo per celebrarlo se non con un menù dedicato ai suoi piatti più rappresentativi?

Dalla delicatezza del baccalà mantecato alla robustezza dei bigoli con l’anatra, passando per il profumo intenso del risotto all’amarone e radicchio rosso di Treviso, il Menù Veneto promette un’esperienza gastronomica autentica e ricca di sapori.

L’offerta si apre con una selezione di cicchetti veneti, gli sfiziosi antipasti tipici della tradizione veneziana. Tra questi spiccano le sarde in saor, marinate con cipolle, uvetta e pinoli, i crostoni alla peverada, dal gusto deciso, e il baccalà mantecato, cremoso e avvolgente.

Per i primi piatti, la scelta è tra due eccellenze della cucina veneta: bigoli con l’anatra, una pasta fresca dal sapore rustico e avvolgente, e il risotto all’amarone e radicchio rosso di Treviso, un connubio perfetto tra il carattere deciso del radicchio e la morbidezza dell’amarone.

Come secondo, due piatti simbolo della tradizione: il baccalà alla vicentina con polenta, una ricetta lenta e saporita, e il fegato alla veneziana, preparato con cipolle che ne esaltano il gusto intenso.

A chiudere in dolcezza, la zonclada, una torta antica che racchiude in sé tutto il sapore delle tradizioni venete.

E per un aperitivo all’insegna della convivialità, è impossibile resistere all’offerta speciale: Spritz e cicchetti veneziani a soli 10€, un’occasione perfetta per immergersi nell’atmosfera tipica dei bacari veneziani, gustando il famoso cocktail a base di Aperol, prosecco e soda, accompagnato da deliziosi stuzzichini.

Il menù de Al Posto Giusto di Masnago offre anche un’ampia scelta di piatti per tutti i gusti, pizze al metro, taglieri, fritti misti, hamburger e tanto altro. Durante la settimana per chi lavora nei dintorni c’è un’offerta imperdibile per una pausa pranzo gustosa con piatti che cambiano di giorno in giorno e una grande varietà di scelta.

Info e contatti

Al Posto Giusto

Via Amendola 7, Masnago (Varese)

Sito: www.alpostogiustovarese.it

Cellulare e Whatsapp 375 886 5600

INSTAGRAM