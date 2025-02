“Symphony of Thunder”: a Gallarate il rock degli AC/DC con un’orchestra sinfonica

Il 17 maggio 2024, il Teatro Condominio di Gallarate ospiterà Symphony of Thunder, un concerto che unirà il rock degli AC/DC al suono di un’orchestra sinfonica, offrendo al pubblico un’interpretazione inedita dei brani della storica band australiana.

Protagonisti della serata saranno gli Highway to Hell, una delle tribute band AC/DC più apprezzate in Europa, che proporranno uno spettacolo diviso in due atti, ripercorrendo le epoche più rappresentative della band.

Nella prima parte, il pubblico ascolterà i classici dell’era Bon Scott, interpretati da Matteo Giovannone, soprannominato il “Bon Scott italiano”, con brani come Highway to Hell, Let There Be Rock e Whole Lotta Rosie.

Nella seconda parte, Eros Lusona, voce ufficiale degli Highway to Hell, renderà omaggio all’era Brian Johnson, con brani come Back in Black, Thunderstruck e You Shook Me All Night Long.

La presenza di un’orchestra sinfonica aggiungerà una nuova dimensione ai brani, creando un’atmosfera diversa dal classico concerto rock e offrendo un’esperienza musicale particolare.

L’evento è pensato per gli appassionati della musica dal vivo e per chi vuole ascoltare i grandi successi degli AC/DC in una veste inedita. I biglietti sono già disponibili su TicketOne.