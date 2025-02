“Telos”: Ivano Ceribelli presenta il suo libro, un’avventura tra Gela e il mondo

“Telos – La direzione degli e-venti”: alla biblioteca di Busto Arsizio Ivano Ceribelli – filosofo, pilota e scrittore – presenterà il suo ultimo libro, edito da Rossini – Gruppo Santelli di Milano.

Incontro con l’autore e con una storia vera che, partendo dalla città di Gela (che tra l’altro ha un particolare legame con Busto, creato dall’emigrazione siciliana), attraverserà le strade e i mari del mondo.

Secondo premio al concorso letterario “Apollo 2024” per “I tesori del Mediterraneo” di Reggio Calabria. “Un incontro emozionale, meditativo e dialogale, ricco di filmati, immagini, suoni e colori. Una storia vera che trova le sue origini nella città siciliana di Gela, per poi seguire il flusso degli eventi lungo le strade del mondo, tra realistici naufragi, imprevedibili sviluppi e la necessaria ricerca di senso”.

Appuntamento domenica 9 febbraio 2025 alle ore 17.00 alla Sala Monaco, ingresso da via Borroni. Ingresso libero. (non vi sarà attività di vendita del libro)

Ivano Ceribelli è nato a Bergamo nel 1958. Figlio di una insegnante di scuola elementare e di un pianista, si laurea, in età matura in Filosofia presso l’Università degli studi di Bergamo.

Fin da giovanissimo affascinato dal volo, è pilota di areoplani da turismo. Vive in Liguria da alcuni anni. Ha pubblicato nel 2023, sempre con Rossini Editore, “L’ultimo volo”. Una storia aeronautica vera della II guerra mondiale.