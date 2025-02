Tripla resistenza a pubblico ufficiale: condannato a 8 mesi

Difficoltà nella vita privata. Pesanti dipendenze. Problemi continui da affrontare e una quotidianità fatta di alterazioni da sostanze. Risultato: nel giro di poche settimane, tra l’autunno 2021 e l’inverno 2022, viene fermato per ben tre volte, e per tre volte denunciato, per resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo è finito a processo, e l’avvocato difensore Bossi, parlando di fatti certamente esecrabili, ha anche fatto riferimento a una cura in essere presso il servizio dipendenze chiedendo i minimi della pena e l’assoluzione per uno dei cai contestati. Posizione che ha visto contrapposta quella della pubblica accusa che, pur considerando le attenuanti generiche, ha proposto una pena di 9 mesi. Alla fine il giudice ha condannato l’uomo a 8 mesi concedendo le attenuanti generiche.

I fatti come si accennava riguardavano episodi legati a intemperanze dell’uomo, classe 1973, di Varese, che per tre volte ha opposto resistenza alle forze dell’ordine.