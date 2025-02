Twirling Buguggiate: una società dai grandi successi sportivi

La società Twirling Buguggiate continua a brillare nel panorama sportivo nazionale e internazionale. La tecnica Stefania Cabbia ripercorre con entusiasmo un anno ricco di successi e soddisfazioni, sottolineando l’importanza del lavoro svolto dagli atleti e dai loro allenatori.

Nel corso del 2024, la squadra ha raggiunto traguardi importanti, tra cui spiccano l’oro europeo conquistato da Gaia Valcamonica, il quinto posto mondiale di Angelo Gammieri, il quinto posto europeo con l’esercizio di squadra e il titolo nazionale del Team in Serie B. Questi risultati hanno portato la società al primo posto in Lombardia e al terzo nella classifica nazionale per società, un riconoscimento che riempie di orgoglio tutto il gruppo.

Risultati ottenuto grazia all’impegno degli allenatori Stefania Cabbia, Ilaria Interligi, Daniele Zambito, Zsuzsia Matulai e Luca Giacon, che hanno permesso agli atleti di esprimere al meglio il loro talento.

L’anno sportivo 2025 è iniziato con la stessa determinazione: nelle fasi regionali del Campionato di Specialità Tecniche, Twirling Buguggiate ha schierato ben 39 esercizi, ottenendo 17 ori e numerosi podi in tutte le categorie. In seguito, 30 esercizi si sono qualificati per il Campionato Nazionale, con 19 finalisti che hanno conquistato 5 medaglie d’oro, 5 d’argento e 1 di bronzo. Tuttavia, il risultato più prestigioso è la qualificazione di ben 10 esercizi alla Coppa del Mondo 2025, che si terrà ad agosto a Torino.

L’avventura internazionale della società continua, con gli atleti impegnati nella Nation Cup e nel World Twirling Baton Championship, il massimo livello della disciplina. Tra i protagonisti ci saranno Carlotta Turroni, Angelo Gammieri, Martina Milanese, Lara Foglia, Chiara Marchesi, Gaia Valcamonica, Giulia Broggi, Alice Pattaro, Carlotta Colombo e Ilaria Serena.

In parallelo, la squadra si prepara per il Campionato di Serie A, Serie B, Serie C e la Coppa Italia. Ma l’appuntamento più importante sarà il 15 marzo, giorno della Selezione per il Campionato Europeo e per la Coppa del Mondo a squadre. Scenderanno in pedana gli individualisti di Serie A Angelo Gammieri e Carlotta Turroni, oltre al giovane Team Twirl Junior, formato da Giulia Coglitore, Ginevra Colombo, Ludovica Colombo, Melissa Colombo, Rebecca Dozio, Gioia Giampietri, Chiara Marchesi, Veronica Pastori e Gaia Valcamonica.

Grande attesa anche per il nuovo Dance Team Twirl, composto da atlete esperte che si cimenteranno in questa nuova specialità: Giulia Broggi, Giorgia Colascilla, Carlotta Colombo, Ginevra Colombo, Desirée Costantini, Lara Foglia, Maia Livraghi, Martina Milanese, Ilaria Serena e Carlotta Turroni.

A tutte le atlete che nel prossimo weekend inizieranno il Campionato 2025 va un enorme in bocca al lupo, con l’augurio di tornare a casa fiere e soddisfatte delle loro prestazioni