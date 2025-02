Un sorriso vien cantando: una serata di musica e solidarietà

Sabato 15 marzo al Cine Teatro Binago, un evento speciale per sostenere i bambini in ospedale. Il concerto, organizzato da Il Ponte del Sorriso e Gli Amici di Margherita Rosa, raccoglierà fondi per l’acquisto di un videorinolaringoscopio per l’Otorino Pediatrico

Un evento che unisce la magia della musica alla solidarietà: “Un sorriso vien cantando” è il concerto dal vivo pensato per bambini, famiglie e per tutti gli amanti delle colonne sonore più celebri. L’iniziativa è organizzata da Il Ponte del Sorriso, in collaborazione con Gli Amici di Margherita Rosa, un gruppo nato in ricordo della piccola Margherita Rosa con l’obiettivo di aiutare i bambini ricoverati in ospedale.

Ad allietare la serata sarà il coro John Paul II Choice di Albizzate, che interpreterà brani tratti dalle colonne sonore Disney più amate, come Frozen e La Bella e la Bestia, e dai film che hanno fatto la storia del cinema, come Rocky e Top Gun. Un viaggio emozionante attraverso la musica, che saprà coinvolgere il pubblico di tutte le età.

Il ricavato della serata servirà per l’acquisto di un videorinolaringoscopio per l’Otorino Pediatrico, uno strumento fondamentale che permette di eseguire esami senza dolore nei bambini, garantendo immagini di alta qualità per diagnosi precise e sicure.

L’appuntamento è per sabato 15 marzo alle ore 21.00 presso il Cine Teatro Binago. L’ingresso avverrà tramite l’acquisto di biglietti della lotteria al costo di 10 euro, disponibili presso Il Ponte del Sorriso (tel. 0332 286946) e Gli Amici di Margherita Rosa (tel. 347 0806443), oppure acquistabili direttamente in teatro la sera dell’evento a partire dalle ore 19.00. È possibile anche prenotarli telefonicamente al numero 0332 286946.

Un’occasione imperdibile per vivere una serata di grande musica e al tempo stesso contribuire a un’importante causa benefica.