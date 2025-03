A Materia “tutto il mondo” in un mese: il programma di aprile

Un mese che attraversa emozioni, paesaggi, musica e riflessioni.

Ad aprile, Materia (via Confalonieri 5 Sant’Alessandro, Castronno) propone un calendario ricchissimo di appuntamenti tra viaggi, arte, parole e impegno civile, mantenendo quella formula che unisce leggerezza e profondità, scoperta e ascolto, con ospiti sempre diversi e spunti capaci di parlare a pubblici trasversali.

CLICCA QUI PER VISUALIZZARE IL CALENDARIO COMPLETO

Si parte il 2 aprile con una “pedalata” tra Cile e Argentina, grazie al docufilm di Fernando Galasso ed Enrico Salviato che raccontano la loro avventura nei territori selvaggi della Patagonia.

PRENOTA QUI IL TUO POSTO

Il 3 aprile è la volta del libro Occhi di riso occhi di Luna, presentato da Alessandra Baruffato: una testimonianza intensa, dedicata all’esperienza della disabilità, nata dal legame profondo con la figlia Luna.

PRENOTA QUI IL TUO POSTO

Il 4 aprile si accendono i riflettori su Varese Vibez, serata che intreccia rap, sax e talk con Marco Male e i Time Travelers: una jam musicale tra passato e futuro dell’hip-hop varesino.

PRENOTA QUI IL TUO POSTO

Il 7 aprile torna Chris Galbiati con il suo reportage da Kensington Avenue, nel cuore della crisi da fentanyl a Philadelphia. Un racconto duro, necessario, sulle dipendenze e l’emarginazione.

PRENOTA QUI IL TUO POSTO

L’8 aprile Pierre D’Alfonso porta il pubblico “Via da Milano”, alla scoperta di borghi, sentieri e destinazioni raggiungibili con treno + trekking, per un turismo davvero sostenibile.

PRENOTA QUI IL TUO POSTO

Il 9 aprile, in vista del Giubileo 2025, un incontro con don Marco Casale e mons. Davide Milani riflette sul significato del pellegrinaggio e dei luoghi dello spirito.

PRENOTA QUI IL TUO POSTO

Il 10 aprile si celebra il centenario dello scultore Giancarlo Sangregorio, figura chiave della scultura contemporanea. Un racconto fatto di pietra, legno e memoria condivisa.

PRENOTA QUI IL TUO POSTO

L’11 aprile è il turno del cantautore Tashi, con la sua musica che intreccia mare, memoria e introspezione. Un concerto intimo, sospeso tra passato e futuro.

PRENOTA QUI IL TUO POSTO

Il 12 aprile dalle 14.30 alle 18.00 arriva a Materia lo Stendipanni Chic, il mercatino solidale di Mamme in cerchio. Una selezione di abiti, scarpe, libri e oggetti per grandi e piccoli, tutti usati ma in perfette condizioni. Un mercatino solidale dove lo stile incontra la cura, per sostenere la maternità e le famiglie in difficoltà.

Il 14 aprile arriva invece Francesca Giovannini (The Bluebird Kitchen) con La cucina in viaggio: consigli vegetali, itinerari e stili di vita sostenibili.

PRENOTA QUI IL TUO POSTO

Il 15 aprile si torna agli anni Settanta con I ribelli della radio, un omaggio alle prime emittenti libere e a chi ha fatto la storia dell’etere.

PRENOTA QUI IL TUO POSTO

Il 16 aprile il jazz è protagonista con Gianluigi Trovesi e un documentario che racconta la musica d’autore italiana, tra immagini e suoni.

PRENOTA QUI IL TUO POSTO

Il 17 aprile si scende nel sottosuolo con Panorami sotterranei, una serata dedicata alla scoperta delle grotte del Campo dei Fiori con Luana Aimar e Antonio Premazzi.

PRENOTA QUI IL TUO POSTO

Il 18 aprile il concerto di Riccardo Ceratti unisce canzoni, ballate e memoria civile, tra storie personali e grandi temi collettivi.

PRENOTA QUI IL TUO POSTO

Il 22 aprile Luciano Bolzoni presenta il suo libro La vita degli aeroporti, un viaggio in luoghi di passaggio sospesi nel tempo e nell’umanità.

PRENOTA QUI IL TUO POSTO

Il 23 aprile, nel giorno in cui fu caricato il primo video su YouTube nel 2005, una serata racconta la storia e l’impatto della piattaforma che ha rivoluzionato il modo di comunicare.

PRENOTA QUI IL TUO POSTO

Il 24 aprile si riflette sulla Resistenza attraverso la letteratura: Calvino, Fenoglio e Meneghello diventano guida nei Paesaggi di resistenza, accompagnati dalle immagini di Carlo Meazza.

PRENOTA QUI IL TUO POSTO

Il 28 aprile Monica Nanetti racconta l’Italia da pedalare con 100 itinerari in bici, per scoprire strade, paesaggi e ciclovie da sogno.

PRENOTA QUI IL TUO POSTO

Il mese si chiude il 29 aprile con Stefano Senardi, protagonista di La musica è un lampo, un racconto personale e musicale tra passioni, dischi e generazioni.

PRENOTA QUI IL TUO POSTO