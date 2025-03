Angelo Pisani torna al Teatro di Varese con “Habemus papà”

Dopo il grande successo delle sue precedenti esibizioni, Angelo Pisani fa il suo attesissimo ritorno al Teatro di Varese con il suo nuovo spettacolo “Habemus Papà”, in scena il 28 marzo alle ore 20:30.

Amatissimo dal pubblico varesino, l’artista porta sul palco un irresistibile racconto comico dedicato alle gioie e alle sfide della paternità, in un mix di ironia e realtà in cui tanti genitori potranno riconoscersi.

La nascita di una figlia che cresce fino a diventare adolescente: dai pannolini al primo amore, passando per la scuola, le attività extrascolastiche e le feste di compleanno. E poi c’è la madre, che con il suo infallibile “ho sempre ragione io” spazza via ogni certezza paterna, travolgendo tutto come una frana inarrestabile.

Ma non è finita: la sera, mentre pensi di poter finalmente riposare, c’è il cane di tua figlia (che tanto lo voleva, ma di cui, ovviamente, ti occupi solo tu). E se credi di poter almeno passeggiare in silenzio, ecco la telefonata della nonna, che vuole sapere tutto – e solo – di sua nipote, dimenticandosi quasi di te.

Un viaggio esilarante attraverso il mondo della paternità, tra dolci follie e situazioni rocambolesche, raccontato con l’inconfondibile verve comica di Angelo Pisani.

Un appuntamento imperdibile per chiunque voglia ridere e riflettere sulle gioie e i “drammi” dell’essere genitore!

HABEMUS PAPÀ

di Angelo Raffaele Pisani. Scritto con Luciano Federico.

Regia di Angelo Raffaele Pisani.

www.teatrodivarese.com telefono 0332482665 (solo per informazioni, negli orari di apertura)

Biglietti spettacoli stagione teatrale: circuito Ticketone o presso la biglietteria del Teatro di Varese – Piazza della Repubblica , Varese

orari biglietteria dal 10/09/2024 al 31/05/2024:

LUNEDÌ: CHIUSO

MARTEDÌ: 10:30 – 15:00

MERCOLEDÌ: 16:00 – 19:00

GIOVEDÌ: 10:30 – 15:00

VENERDÌ: 16:00 – 19:00

SABATO: 15:00 – 19:00

DOMENICA: CHIUSO

*La biglietteria è aperta anche nei giorni di spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio dell’evento.