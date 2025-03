Classe per classe, tutti i vincitori del Rally dei Laghi 2025

Crugnola, Dipalma, Re davanti a tutti, ma sul podio del Rally dei Laghi 2025 – come di consueto – sono saliti anche tanti altri piloti e navigatori. Già, perché questa disciplina non premia solo i vincitori assoluti ma dà il giusto riconoscimento a chi si batte con vetture meno performanti rispetto alle “regine” della specialità (in questo caso le Rally2). Da anni VareseNews quindi dà risalto a tutti quegli equipaggi che hanno vinto nella propria classe con un articolo che virtualmente chiude lo speciale dedicato al Rally dei Laghi, anche quest’anno preso d’assalto dai nostri lettori. Grazie a loro e grazie ai nostri partner Finazzi Serramenti, Confident, Nicora, Camera Condominiale Varese e Ripoli – Il macellaio.

Galleria fotografica Rally dei Laghi 2025 – PS4 e PS5 immortalate da Daniele Venegoni 4 di 28

CLASSIFICA FINALE ASSOLUTA

1) Crugnola – Sassi (Citroen C3 Rally2) in 46.06.2; 2) Dipalma – “Cobretti” (VW Polo Rally2) a 49.10; 3) Re – Vozzo (Skoda Fabia Rally2) a 1.08.20; 4) Miele – Mometti (Skoda Fabia Rally2 a 1.12.10; 5) Pederzani – Omacini (Skoda Fabia Rally2) a 1.46.6; 6) Spataro – Muffolini (VW Polo Rally2) a 1.55.40; 7) Pensotti – Falzone (Skoda Fabia Rally2) a 2.38.10; 8) Brega – Berisonzi (Skoda Fabia Rally2) a 3.29.40; 9) Freguglia – Pollicino (Skoda Fabia Rally2) a 3.31.80; 10) Fredducci – De Rosa (Skoda Fabia Rally2) a 3.47.30.

CLASSE R5/RALLY2

1) Crugnola – Sassi; 2) Dipalma – “Cobretti” ; 3) Re – Vozzo

CLASSE RALLY3

1) Bizzozero – Cossi (Renault Clio); 2) Daolio – Oberti

CLASSE A7

1) Bertagnon – Lotti (Renault Clio); 2) Bosetti – Buzzi (Opel Astra); 3) Dalla Pria – Rossi (Renault Clio)

CLASSE S16

1) Maran – Maran (Renault Clio); 2) Vagliani – Daldini (Renault Clio); 3) Meli – Bertagnon (Renault Clio)

CLASSE R1NAZ

1) Boulenc – Marozzi (Toyota Yaris)

CLASSE R4

1) Cambiaghi – Paganoni (Peugeot 208); 2) Di Giovanni – Colapietro (Toyota Yaris); 3) Ardizzone – Anziliero (Peugeot 208)

CLASSE RALLY4/R2

1) Sanfilippo – Longo (Peugeot 208); 2) Chiappa – D’Agostino (Peugeot 208); 3) Albertolli – Garella (Peugeot 208)

CLASSE R3

1) Vittalini – Zambetti (Citroen Ds3); 2) Bernardi – Dal Santo (Renault Clio)

CLASSE A6

1) Alessandrini – Torielli (Peugeot 106); 2) Rossini – Rossini (Peugeot 106)

CLASSE K10

1) Chiodo – Chiodo (Peugeot 106); 2) Uslenghi – Lupo (Peugeot 106)

CLASSE RSTB 1.6

1) De Tomasi – Agnesetti (Bmw Mini Cooper)

CLASSE RALLY 5

1) Buttiglione – Fancoli (Renault Clio); 2) Spinola – Baruffi (Renault Clio); 3) Boatti – Sacrapone (Renault Clio)

CLASSE Ra5H

1) Candiani – Rossi (Suzuki Swift)

CLASSE N2

1) Trinca Colonel – Treccani (Citroen Saxo); 2) Tognini – Tognini (Peugeot 106); 3) Baruffini – Fioroni (Peugeot 106)

CLASSE N3

1) Poletti – Poletti (Renault Clio); 2) Turuani – Bosetti (Renault Clio); 3) Fiorio – Bico (Renault Clio)

CLASSE A5

1) Zizza – Bassi (Peugeot 106); 2) Debernardi – Gozzarino (Peugeot 106)

CLASSE RS 1.6

1) Zanetta – Tomola (Citroen C2)

CLASSE RS 1.6 PLUS

1) Rossin – Carnevale (Peugeot 106); 2) Ciotti – Spagnolo (Peugeot 106)

CLASSE A0

1) Trevisanello – Ciancia (Fiato Seicento Abarth)

FEMMINILE

1) Vidori – Tomii (Renault Clio); 2) Fiorio – Bico (Renault Clio)

UNDER 25

1) Sanfilippo – Longo (Peugeot 208); 2) Boatti – Sacrapone (Renault Clio); 3) Zoppini – Terrapieno (Peugeot 208)

OVER 55

1) Meli – Bertagnon (Renault Clio); 2) Bizzozero – Cossi (Renault Clio); 3) Bini – Rinaldi (Skoda Fabia Evo)

STORICO

1) Avesani – Colombo (Peugeot 205 Rallye); 2) Martinelli – Toniolo (Ford Sierra Cw); 3) Vella – Zampese (Peugeot 205 Rallye)