Botta e risposta tra Crugnola e Dipalma nelle prime prove del Rally dei Laghi

Prima la botta di Andrea Crugnola, poi la risposta di Giò Dipalma. Il più atteso duello al vertice del Rally dei Laghi non si è fatto attendere: il varesino e il malnatese si dividono le prime due prove speciali, quelle in programma nella giornata di sabato, e propongono così una domenica tutta da vivere per capire chi si aggiudicherà la 33a edizione della gara più amata della provincia.

Non che gli altri stiano a guardare, sia chiaro, ma le prestazioni sfoderate dopo la partenza di Maccagno da “Cru” e “Giò” sono senza dubbio la nota più rilevante della prima tappa. Il campione d’Italia, alla ricerca del quarto successo a Varese, si è imposto sulla ritrovata “Forcora”, prova che in molti hanno giudicato molto bella, tenendo a bada Dipalma per 4.9 secondi.

Sembrava il preludio al secondo colpo da sparare sulla Laghetto-Sette Termini, e invece il 35enne alla guida della Volkswagen Polo si è tolto la soddisfazione di fare meglio della Citroen C3 “scudettata” di Crugnola. Se quest’ultimo ha sfondato il muro dei 7′ (6.57.7), Dipalma gli ha rosicchiato 4 decimi con un notevolissimo 6.57.3 che lo pone a 4.5 secondi di distacco in classifica generale.

Alle loro spalle però attenzione a un’altra coppia da tenere d’occhio, quella formata da Simone Miele e Alessandro Re, entrambi su Skoda perché il comasco ha optato all’ultimo per la vettura ceca al posto della annunciata Polo. Miele e Re si sono piazzati rispettivamente terzo e quarto in entrambe le prove dopo aver già mostrato buoni numeri nello shakedown del mattino: al momento non possono insidiare Crugnola e Dipalma ma sono pronti a sfruttare ogni situazione anche perché hanno entrambi ottime doti a livello di regolarità e possono contare su una struttura “familiare” (DreamOne Racing e HK) pronta a dare tutto per rosicchiare decimi.

Anche la lotta per la top5 si fa subito serrata con Andrea Spataro che ha sopravanzato Riccardo Pederzani sul Sette Termini dopo che il gaviratese era andato meglio in Forcora. Senza dimenticare Pippo Pensotti e Ale Ripoli apparsi in buono spolvero su strade che amano e conoscono molto bene. Tra le pieghe della gara c’è poi la lotta per la Top 10 al quale aspira il veterano Beppe Freguglia, forse un po’ troppo guardingo nelle prime uscite, e un ventaglio di piloti da fuori tra cui Cianfanalli, Locatelli e il ligure-varesotto Fredducci. Tutto aperto da queste parti.

Il “Laghi” quindi è scattato bene dai blocchi di partenza: buona cornice di pubblico al via di Maccagno ma anche sulla Forcora dove gli appassionati sono potuti tornare dopo tanti anni. Il meteo ha messo un po’ di piccante alla giornata con la spolverata di neve nella notte tra venerdì e sabato, il bagnato dello shakedown e finalmente il tempo in miglioramento (ma non per forza bello) nel pomeriggio tanto che la scelta delle gomme si è assestata sui pneumatici di asciutto a mescola morbida. Perturbazioni non dovrebbero arrivare nella notte, ma temperatura bassa e umidità potrebbero dare qualche grattacapo alle 8,30 di domenica, quando le vetture lasceranno la Colacem per il primo dei due giri sui tratti Grantola-Sette Termini e Valganna. Tutti da gustare, o dal vivo o sul liveblog di Varesenews.

