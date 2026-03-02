Referendum costituzionale sulla giustizia, una serata informativa al punto d’incontro di Maccagno

Giovedì 5 marzo alle 20.45 un incontro pubblico promosso dal circolo del PD del borgo per approfondire i contenuti del voto in programma il 22 e 23 marzo. Interverranno l’avvocato Luca Carignola e il consigliere provinciale Fabio Passera

Un appuntamento di approfondimento in vista del Referendum costituzionale sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo. Giovedì 5 marzo 2026, alle ore 20.45, al Punto d’Incontro di Maccagno, all’interno del complesso dell’Auditorium comunale (ingresso pedonale da via Pietro Valsecchi 21), si terrà una serata informativa rivolta alla cittadinanza.

L’iniziativa è organizzata dal circolo del Partito Democratico di Maccagno con Pino e Veddasca e si propone di offrire strumenti utili per una scelta consapevole su un tema di rilievo democratico, legato alla difesa e all’attuazione dei principi costituzionali.

Nel corso della serata interverrà Luca Carignola, avvocato del Foro di Varese, che illustrerà i contenuti del Referendum e risponderà alle domande del pubblico. Il confronto sarà arricchito dal dialogo con Fabio Passera, consigliere della Provincia di Varese e capogruppo “Dem” a Villa Recalcati.

L’ingresso è libero.