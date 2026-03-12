Uffici postali rinnovati a Porto Ceresio e Maccagno: ora si possono fare anche i certificati anagrafici
Terminati i lavori di ristrutturazione nelle due sedi che ora offrono anche certificati anagrafici e documenti Inps grazie al progetto nazionale di Poste Italiane per i piccoli comuni
Gli uffici postali di Maccagno e Porto Ceresio tornano operativi. Dopo una pausa necessaria per i lavori di ristrutturazione, le due sedi hanno riaperto i battenti ai cittadini, presentandosi in una veste completamente rinnovata grazie al progetto Polis. Salgono così a settantanove gli uffici postali della provincia di Varese che hanno completato il percorso di ammodernamento previsto da Poste Italiane per i piccoli comuni.
Più servizi per i cittadini con il progetto Polis
L’intervento non si è limitato a un semplice restyling estetico, ma ha trasformato gli uffici in veri e propri sportelli unici per la Pubblica Amministrazione. Grazie all’iniziativa Polis, pensata per i comuni con meno di 15mila abitanti, i residenti potranno ora richiedere documenti che prima richiedevano spostamenti o procedure online più complesse. Tra le novità principali spicca la possibilità di ottenere certificati anagrafici e servizi INPS, come il cedolino della pensione e la certificazione unica, direttamente allo sportello postale.
Spazi più moderni e accoglienti
Dal punto di vista strutturale, i lavori hanno riguardato il miglioramento del sistema di illuminazione e un generale rinnovamento degli ambienti dedicati al pubblico. Una delle novità più rilevanti per l’utenza è l’introduzione di postazioni ribassate, progettate per abbattere le barriere tra operatore e cliente e favorire una comunicazione più immediata e confortevole. «L’obiettivo è promuovere la coesione economica e sociale – spiegano da Poste Italiane – contribuendo al rilancio dei piccoli centri attraverso servizi digitali e fisici più efficienti».
Certificati anagrafici a portata di mano
Oltre ai classici servizi finanziari, assicurativi e postali, nelle sedi di Maccagno e Porto Ceresio sono ora disponibili quindici diverse tipologie di certificati anagrafici. Questo è possibile grazie all’integrazione con l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). I cittadini registrati potranno quindi richiedere documenti d’identità e stati di famiglia senza doversi necessariamente recare negli uffici comunali, semplificando notevolmente le commissioni quotidiane.
Gli orari di apertura
Gli uffici hanno ripreso i consueti orari di servizio per garantire la massima copertura. A Maccagno lo sportello è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:35, mentre il sabato la chiusura è anticipata alle 12:35. Per quanto riguarda Porto Ceresio, i cittadini possono recarsi in ufficio dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:45 e il sabato fino alle 12:45. La riapertura segna un passo avanti fondamentale per i due comuni lacustri, che ritrovano un punto di riferimento essenziale per la vita della comunità.
