Educazione finanziaria con la First Cisl dei Laghi e Global Money Week

Anche quest’anno, in occasione dell’appuntamento con la Global Money Week, gli istituti che hanno partecipato alla 13ª edizione, tenutasi dal 17 al 22 marzo sul territorio di Como e Varese, hanno avuto modo di confrontarsi e approfondire temi legati al risparmio e alla migliore gestione del denaro.

L’iniziativa internazionale, promossa dall’OCSE, è dedicata ai giovani a partire dall’età prescolare. Dal suo avvio, nel 2012, ha raggiunto oltre 60 milioni di ragazzi e ragazze in 176 Paesi. Obiettivo della manifestazione è sensibilizzare i giovani sull’importanza di acquisire le competenze necessarie per prendere decisioni finanziarie in maniera responsabile e consapevole.

Grazie al gruppo di volontari ex bancari della First Cisl dei Laghi, gli studenti dell’Istituto Ripamonti – L. da Vinci di Como, del plesso Fermi di Venegono Inferiore e dell’Istituto Fermi di Castellanza hanno avuto modo di approfondire i temi legati a una migliore e più consapevole gestione del denaro.

Il tema trattato quest’anno è stato “Think Before You Follow, Wise Money Tomorrow” (Pensa prima di agire, gestisci il tuo denaro con saggezza). Obiettivo di questa edizione della GMW è stato sensibilizzare i giovani sull’importanza di acquisire competenze finanziarie solide e di sviluppare un approccio critico verso le fonti di informazione. Gli sviluppi della finanza digitale e i cambiamenti nel modo in cui i giovani si informano e utilizzano i servizi finanziari online – dall’emergere degli influencer finanziari (finfluencer) all’uso sempre più diffuso dell’intelligenza artificiale – rendono ancora più importante saper distinguere tra fonti informative affidabili e imparziali, oltre che scegliere in maniera consapevole e critica tra diversi servizi e prodotti in base alle proprie esigenze.

«L’evento ha suscitato molto interesse da parte degli studenti, con domande specifiche che ci hanno permesso di approfondire dettagliatamente svariati temi della finanza», spiega Alberto Cerea, coordinatore del gruppo First Cisl educazione finanziaria.

«Sono ormai sei anni che partecipiamo alla manifestazione», aggiunge il neosegretario della First Cisl dei Laghi, Paolo Gualmo.

«Il comitato organizzatore dell’evento in Italia ha da sempre approvato i nostri progetti, che ci auguriamo possano far crescere la cultura finanziaria nelle nuove generazioni. La GMW, promossa dall’OCSE, e il Mese dell’Educazione Finanziaria, promosso dalla Banca d’Italia, costituiscono due momenti cardine per la crescita dei nostri giovani sui temi della finanza. Ci auguriamo che i nostri interventi, che non si fermano alle due manifestazioni ma proseguono durante tutto l’anno scolastico, possano essere utili per migliorare l’approccio delle nuove generazioni alla finanza».