Furgone si ribalta sulla A8 in direzione Varese, conducente ferito e code

Lunedì mattina, intorno alle 10:30, i vigili del fuoco sono intervenuti sull’autostrada A8 in direzione Varese, nel tratto tra Busto Arsizio e l’innesto con l’A36 (Pedemontana), a seguito di un incidente stradale. Un furgone, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo ribaltandosi sulla carreggiata.

Galleria fotografica Tir si ribalta in A8 3 di 3

Il conducente, un uomo di 52 anni, ha riportato solo lievi ferite ed è stato assistito sul posto dal personale sanitario. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Varese e la Stradale, insieme a un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate e un mezzo di soccorso avanzato. Dopo le operazioni di messa in sicurezza, la situazione è tornata alla normalità.