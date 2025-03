Grave incidente in provincia di Como a Menaggio: auto contro ostacolo sulla SS340dir

Questa mattina, sabato, poco prima delle 10 un grave incidente stradale si è verificato a Menaggio, nel Comasco, lungo la SS340dir, dove un’auto è finita contro un ostacolo. A bordo del veicolo si trovavano due persone, una donna di 71 anni e un uomo di 72, entrambe rimaste ferite.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Menaggio e i vigili del fuoco di Como per la messa in sicurezza dell’area e i rilievi del caso. I soccorritori del 118 hanno inviato tre mezzi, tra cui un’ambulanza della Croce Rossa di Menaggio e un mezzo di soccorso avanzato di secondo livello.

Entrambi i feriti sono stati trasportati in ospedale con codice rosso per la gravità delle loro condizioni, mentre un altro mezzo di soccorso ha operato in codice giallo. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.