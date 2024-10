Il Soccorso Alpino di Varese si esercita sulla ferrata della Grona: il “ferito” salvato e imbarellato

Esercitazione nei giorni scorsi per la Stazione di Varese del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana.

I tecnici hanno organizzato la simulazione di un intervento che riguardava una persona caduta sulla ferrata della Grona, sopra Menaggio; hanno poi effettuato il recupero, sempre in ferrata, eseguito le procedure di condizionamento con il Next (un particolare tipo di immobilizzatore che si utilizza in contesti particolari e che consente un notevole risparmio di tempo). È seguita la calata della persona infortunata, che è poi stata imbarellata e infine stata trasportata per un tratto con la barella portantina.

Hanno partecipato sedici tecnici, con la supervisione di tre istruttori. «Le condizioni meteorologiche erano critiche ma i nostri soccorritori sono in grado di fare fronte anche a questo genere di sfide – hanno spiegato i responsabili dell’esercitazione – A volte, infatti, il maltempo può limitare l’operatività degli elicotteri ma le squadre territoriali del Cnsas sono formate e allenate per superare diversi tipi di ostacoli, compresi quelli di carattere meteorologico, e di portare il soccorso sanitario a chi ne ha bisogno».