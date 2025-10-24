Varese News

Lombardia

Sequestrati quasi 6mila articoli elettronici non a norma a Menaggi

La Guardia di finanza di Menaggio ha scoperto un esercizio commerciale che vendeva articoli privi delle informazioni obbligatorie per legge, come etichette e istruzioni

Generico 20 Oct 2025

Quasi seimila articoli elettronici e accessori per la telefonia sono stati sequestrati a Menaggio dai militari della Guardia di finanza, nell’ambito di un piano di controlli sulla sicurezza dei prodotti predisposto dal Comando Provinciale di Como.

L’intervento, condotto dalla Compagnia di Menaggio, ha interessato un esercizio commerciale al dettaglio nella valle del Ceresio, dove sono stati trovati prodotti messi in vendita senza le informazioni minime richieste dalla normativa.

Il sequestro ha riguardato complessivamente 5.794 articoli, tra cui cover per cellulari, pellicole protettive per display, accessori per la telefonia e dispositivi elettrici. Secondo quanto accertato, questi articoli erano privi dell’etichettatura, delle istruzioni d’uso e delle indicazioni previste dal Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), elementi fondamentali per garantire la sicurezza degli acquirenti.

Al titolare dell’attività è stata applicata una sanzione amministrativa compresa tra 516 e 25.823 euro. Oltre alla multa, è scattata anche la segnalazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Como-Lecco, come previsto dalla normativa vigente.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 24 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.