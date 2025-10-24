Sequestrati quasi 6mila articoli elettronici non a norma a Menaggi
La Guardia di finanza di Menaggio ha scoperto un esercizio commerciale che vendeva articoli privi delle informazioni obbligatorie per legge, come etichette e istruzioni
Quasi seimila articoli elettronici e accessori per la telefonia sono stati sequestrati a Menaggio dai militari della Guardia di finanza, nell’ambito di un piano di controlli sulla sicurezza dei prodotti predisposto dal Comando Provinciale di Como.
L’intervento, condotto dalla Compagnia di Menaggio, ha interessato un esercizio commerciale al dettaglio nella valle del Ceresio, dove sono stati trovati prodotti messi in vendita senza le informazioni minime richieste dalla normativa.
Il sequestro ha riguardato complessivamente 5.794 articoli, tra cui cover per cellulari, pellicole protettive per display, accessori per la telefonia e dispositivi elettrici. Secondo quanto accertato, questi articoli erano privi dell’etichettatura, delle istruzioni d’uso e delle indicazioni previste dal Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), elementi fondamentali per garantire la sicurezza degli acquirenti.
Al titolare dell’attività è stata applicata una sanzione amministrativa compresa tra 516 e 25.823 euro. Oltre alla multa, è scattata anche la segnalazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Como-Lecco, come previsto dalla normativa vigente.
