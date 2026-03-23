Partivano dal Milanese per razziare i supermercati, 5 i minori fermati dalla polizia di Como

denunciato in stato di libertà per furto aggravato in concorso, cinque cittadini egiziani, di età compresa tra i 15 e i 16 anni, tutti incensurati e provenienti da alcune comunità sociali per minorenni di Milano. La Polizia di Stato di Como nella serata di domenica ha, tutti incensurati e provenienti da

Verso le 19.00, le volanti sono state inviate in un supermercato di Camerlata, in piazza Fisac, in quanto gli addetti alla vigilanza interna avevano fermato un gruppetto di cinque ragazzini stranieri e minorenni, colti mentre uscivano dal supermercato senza aver pagato merce per un importo pari a 325 euro, nascondendola negli zaini.

I poliziotti, presi in consegna i cinque minorenni, hanno assunto le testimonianze degli addetti alla sicurezza, che hanno raccontato di aver notato il gruppetto, tra l’altro a loro già noto per un precedente episodio, entrare nel supermercato e iniziare a far razzia di merce alimentare.

I ragazzini, una volta riempiti gli zaini, si erano presentati alla cassa veloce, pagando solo un sacchetto di patatine.

Portati in Questura, i cinque minori hanno dichiarato di provenire dal milanese e di essere stati affidati ad alcune comunità per minorenni di Milano che, contattate, hanno confermato.

Denunciati tutti per furto aggravato in concorso, sono stati successivamente affidati, in via temporanea, ad una comunità comasca, in attesa che gli educatori milanesi possano giungere a Como per riprenderli sotto la loro custodia.