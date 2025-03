Il comitato “infiorita” annulla la manifestazione di Ispra del 26 e 27 aprile

“L’Amministrazione comunale di Ispra, il Sindaco con l’Assessore agli Eventi, dopo diversi incontri, nei giorni scorsi, hanno avuto la comunicazione che, per motivi tecnici, il Comitato Infiorita di Ispra non sarebbe riuscito a procedere nell’organizzazione dell’importante manifestazione già in corso di programmazione insieme al Comune che aveva avanzato anche proprie proposte nonché la concessione del suo patrocinio con delibera di Giunta per le giornate deputate ovvero il 26 e 27 aprile prossimi.

Dispiaciuta nell’apprendere questa indisponibilità nel procedere per il tradizionale evento primaverile sul lungolago, si confida che l’annullamento di questa edizione sarà un semplice “pit stop”.