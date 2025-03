La spirale nel cielo del Varesotto? Provocata da un razzo di SpaceX

Le immagini della spirale blu che ha illuminato il cielo sopra il Varesotto (visto anche in diverse parti d’Italia e d’Europa) ha attirato l’attenzione di moltissimi. Le foto sui social si sono sprecate, in tanti hanno postato e altrettanti hanno commentato, individuando quasi subito l’origine di questo fenomeno, non così raro a sentire gli esperti, ossia lo sfiato di carburante rilasciato dopo la deorbita dallo stadio finale di un razzo, un Falcon 9 della SpaceX. (foto di Ezio Cairoli)

Ad aiutarci a dare una spiegazione più scientifica e precisa è Alessandro Trinca, ricercatore del Dipartimento di Scienza e alta tecnologia dell’Università dell’Insubria:

Una spirale nel cielo – anche sopra Varese e Como – ha catturato l’attenzione di molti ieri sera, subito dopo il lancio del razzo Falcon 9 di SpaceX, partito alle 18:48 da Cape Canaveral, in Florida. Questo affascinante fenomeno visivo è causato dal rientro in atmosfera di uno degli stadi del razzo. Durante la fase di rientro, il carburante espulso si congela rapidamente a causa dell’altitudine, creando vortici di ghiaccio che riflettono la luce solare. Questi vortici diventano così visibili nel cielo notturno, dando vita all’effetto a spirale mentre il razzo ruota nell’atmosfera. Sebbene simili fenomeni siano già accaduti in passato, l’avvistamento di questa spirale è stato favorito dalla scarsa copertura nuvolosa che ha caratterizzato i cieli del nord Italia.