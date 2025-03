L’Atletica Gavirate realizza un sogno: è oro tricolore per società con i suoi Allievi

Giornata memorabile quella di domenica 16 marzo per l’Atletica Gavirate: il club del presidente Carmine Pirrella si è regalato una vittoria clamorosa conquistando l’oro ai Campionati di Società di corsa campestre nella categoria Allievi.

Sul tracciato di Cassino, in provincia di Frosinone, la squadra giovanile rossoblù ha trionfato nella competizione per team in modo netto: 44 punti per Gavirate (vince chi ne raccoglie di meno), 71 per i siciliani di Siracusa, 96 per i trentini dell’AS Quercia che hanno preceduto di un soffio un’altra società della nostra provincia, la Malpensa Ateltica ottima quarta.

L’Atletica Gavirate si era avvicinata con buone ambizioni alle gare di Cassino, visto che sapeva di poter contare su un gruppo di rilievo, ma certamente il primo posto rappresenta un sogno realizzato. Come da regolamento, i punti per la classifica finale sono arrivati dai primi tre classificati nella gara individuale: Gavirate ha potuto contare sull’eccellente terzo posto di Federico Giardiello, sul 10° di Mattia Martin e sul 31° di Matteo Franciosi ma del gruppo d’oro fanno parte anche Elias Sangalli e Kilian Bossi.

«Questo risultato è una soddisfazione grandissima, un sogno – spiega un emozionato presidente Pirrella al termine della competizione – I ragazzi sono stati tutti bravissimi ed è giusto congratularsi con loro ma anche ringraziare tutte le realtà che ci stanno vicine. Dai collaboratori all’Atletica Arcisate all’Atletica Tradate fino alla Varese Atletica oltre a tutto lo staff di Gavirate. Vincere questa medaglia è un’emozione incredibile».

La “Festa del Cross” organizzata dalla Federazione ha radunato centinaia di atleti provenienti da tutta Italia ed è stata nobilitata dalla vittoria, tra le seniores femminili, della superstar del mezzofondo azzurro, Nadia Battocletti. La trentina, argento olimpico sui 5000 in pista, si è imposta per quello che è stato il suo quinto titolo italiano consecutivo.