Vittoria da brividi nel Lazio per Andrea Crugnola: riaperta la corsa al titolo italiano

Una foratura di Basso e la rimonta finale del pilota varesino valgono il successo parziale a Cassino e soprattutto rimandano il verdetto tricolore a Sanremo

andrea crugnola rally lazio 2025 | foto Acisport

Il re non abdica in anticipo, anzi rilancia. Arrivato a un passo dal lasciare la corona tricolore del rally, Andrea Crugnola riesce a dare un potente colpo di coda e a vincere il “Rally del Lazio” riaprendo nel giro di poche prove speciali anche la corsa al titolo italiano assoluto 2025. (foto Acisport)

Crugnola, che era partito ad handicap a causa di un “lungo” nella PS1 (con conseguente ritardo immediato di oltre 10”) ha rimontato con costanza, e poi ha approfittato del guaio occorso al leader della classifica tricolore, Giandomenico Basso. Il pilota trevigiano, in testa anche nel Lazio, ha alllargato troppo una curva finendo sulla ghiaia e rimediando una foratura che lo ha fatto precipitare all’ottavo posto a tre prove dalla conclusione.

A quel punto Crugnola (su Citroen C3 del team FPF, copilota Pietro Ometto) è salito in cattedra, ha scavalcato – questione di decimi – i due altri grandi protagonisti della gara, Campedelli e Daprà, e con il successo sull’ultima speciale si è assicurato la terza vittoria stagionale nel CIAR. Di più: ha ridotto in modo sensibile il distacco da Basso che resta favorito per il campionato ma che non avrà addosso tutta la pressione nell’ultimo impegno stagionale, tra un mese a Sanremo.

Il pilota di Calcinate del Pesce quindi può festeggiare nel modo migliore l’annuncio della seconda gravidanza della compagna Marina (certificata da una foto sui canali social nei giorni scorsi) e la riapertura di una corsa tricolore che pareva ormai indirizzata verso Basso-Granai e la loro Skoda Fabia. A Sanremo il rally conclusivo avrà un coefficiente 1,5, quindi Andrea avrà spazio per tentare di ribaltare in via definitiva l’esito del CIAR e di conquistare per la quinta volta in carriera lo “scudetto” del rally.

CIAR Sparco: 1. Basso 92,5 punti; 2. Crugnola 83; 3. Daprà 53; 4. Avbelj 48,5; 5. Andolfi 44,5; 6. Campedelli 40; 7. Signor 33,5; 8. Rusce 14,5; 9. Korhola 14; 15. Ferrarotti 9,5.

Damiano Franzetti
Pubblicato il 14 Settembre 2025
