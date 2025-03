Incontro con Daniela Capitanucci sui problemi di una vera e propria piaga sociale. Ogni anno in Italia scorrono fiumi di denaro giocando d’azzardo: nel 2023 in provincia di Varese in provincia di Varese quasi 2 miliardi

Ogni anno in Italia scorrono fiumi di denaro giocando d’azzardo: solo nel 2023, si sono giocati ben 148 miliardi di euro a livello nazionale e, in provincia di Varese quasi 2 miliardi di euro, con perdite nel nostro territorio che hanno superato abbondantemente i 300 milioni in dodici mesi.

Con queste cifre, il Sole24Ore sottolinea orgogliosamente che l’Italia occupa una “posizione d’eccellenza” nel panorama europeo. Non siamo secondi a nessuno, neppure al Regno Unito che è noto per essere un paese di scommettitori accaniti.

Ma siamo sicuri che in questa “storia di successo” non vi siano al contempo ampie ombre e costi ingenti, che paga non solo chi gioca d’azzardo, ma anche chiunque abbia una qualche forma di legame con i giocatori? Ed è possibile che i danni si estendano persino a tutta la comunità?

Incontro con Daniela Capitanucci, Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Presidente AND-Azzardo e Nuove Dipendenze APS

A tutti i partecipanti alla serata verrà omaggiata una copia del libro Perché il gioco d’azzardo rovina l’Italia e le famiglie italiane.