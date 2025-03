Scoperto con hashish ed eroina, arrestato a Gera Lario

Un’intensa operazione di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti è stata condotta dai Finanzieri del Comando Provinciale di Como nella giornata di venerdì, nella zona dell’Alto Lario, portando all’arresto e alla denuncia a piede libero di due soggetti di nazionalità italiana.

I Finanzieri della Guardia di Finanza di Menaggio, nel corso di specifici servizi volti alla repressione dei reati in materia di stupefacenti, hanno notato un 59enne già noto alle forze dell’ordine aggirarsi con fare sospetto nei pressi di un parcheggio nel Comune di Gera Lario. Incuriositi dall’atteggiamento dell’uomo, non lo hanno perso di vista e, al momento opportuno, hanno proceduto al controllo dello stesso, rinvenendo sulla sua persona oltre 100 grammi di hashish e 1,2 grammi di eroina. Nella successiva perquisizione domiciliare sono stati recuperati:, ulteriori 30 grammi di hashish, custoditi in un contenitore di plastica all’interno dello studio, materiale di confezionamento (bilancino, bustine, stagnola). Al termine delle operazioni, l’uomo è stato arrestato per violazione dell’articolo 73 del D.P.R. 309/90 e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, in attesa del processo per direttissima.

Nella medesima giornata, sempre nel Comune di Gera Lario, è stato fermato un altro cittadino italiano già noto alle Fiamme Gialle e denunciato a piede libero ai sensi dell’articolo 73 comma 5 del D.P.R. 309/90 per detenzione ai fini di spaccio. L’uomo aveva occultato all’interno degli slip 4,8 grammi di cocaina per eludere i controlli, ma, grazie all’intuito dei finanzieri, è stato sottoposto a perquisizione personale che ha consentito di recuperare la sostanza, poi sequestrata. Si evidenzia che i due cittadini italiani sono da considerarsi innocenti fino a sentenza di condanna irrevocabile che ne sancisca l’eventuale colpevolezza.

Le attività delle Fiamme Gialle proseguono nel quadro della costante azione di controllo del territorio, svolta nei principali punti di transito dell’Alto Lago, finalizzata a mantenere alto il livello di attenzione sulla diffusione e sul consumo di droghe.