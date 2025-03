“Troppe cinquanta pratiche private aperte, il sindaco di Samarate ci dia una data per la cessione”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato della Lega di Samarate sul tema della cessione degli incarichi professionali del sindaco Alessandro Ferrazzi, che sta facendo discutere.

Di seguito il testo completo

SIGNOR SINDACO, DOPO OTTO MESI ANCORA OLTRE CINQUANTA PRATICHE APERTE CI SEMBRANO TROPPE!AL NETTO DELLA CHIARA INCOMPATIBILITA’ IL CONFLITTO DI INTERESSI E’ ENORME!

Dopo la risposta data dal sindaco Ferrazzi all’interrogazione dei colleghi del gruppo consiliare di Fratelli D’Italia avevamo compreso che l’incompatibilità prevista dall’art.78 del Testo Unico Enti Locali (la “bibbia” per chi amministra un comune) tra il ruolo di sindaco (che ha mantenuto a sé le deleghe all’edilizia privata ed urbanistica) e la professione di geometra nel territorio comunale era stata tutt’altro che risolta; abbiamo però voluto ascoltare le parole del sindaco che ha spiegato ai consiglieri comunali come si sia adoperato fin dalla sua elezione per dismettere gli incarichi professionali che aveva in corso.

Da una verifica presso l’ufficio tecnico apprendiamo però che risulterebbero ancora aperte (dalle più semplici alle complesse) oltre cinquanta pratiche dove appare il nome del sindaco. Tutto ciò ci pare inaccettabile; otto mesi dalla elezione sono più che sufficienti per risolvere una chiara incompatibilità (la norma, art.78 comma3, recita testualmente “i componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato” non facendo alcuna distinzione tra ruoli all’interno della progettazione, nel cantiere o di relazione con gli uffici comunali; qualsiasi attività da geometra è vietata)

Oltre all’incompatibilità ancora da rimuovere compiutamente ci permettiamo di segnalare un conflitto di interesse grosso come una casa (tanto per restare in tema di edilizia!) Il controllato che fa anche il controllore….

In ultimo ci pare superfluo che lei abbia elencato in un recente comunicato stampa tutte le commesse a cui ha dovuto rinunciare dopo essere diventato sindaco: ci mancherebbe!! Sono le regole della pubblica amministrazione a cui ci si adegua senza tentennamenti! Ha voluto la bicicletta …..

Signor sindaco ci dia una data!! Una data entro cui chiuderà o cederà ruoli e le pratiche in corso rimuovendo incompatibilità. Una data dopo la quale sarà compiutamente sindaco e non dimezzato da una questione morale tanto cara prima di tutto alla sua maggioranza; quanto tempo sono ancora disposti ad attendere il Pd, Città Viva, i 5 Stelle e i Civici? Una data entro cui il primo cittadino non sarà nemmeno sfiorato dal minimo conflitto di interessi come lo sono stati i sindaci della Lega. Attendiamo fiduciosi

Lega Samarate