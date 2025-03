Venerdì 21 marzo una fiaccolata per la pace da Piazza Monte Grappa a piazza Podestà

Domani, venerdì 21 marzo, con ritrovo e partenza da piazza Monte Grappa alle ore 18:00, si terrà una “Fiaccolata per la Pace”, per dire no alla guerra, al riarmo e all’economia di guerra, alla “difesa comune”.

Si manifesta anche per l’autodeterminazione dei popoli, la fine immediata e duratura del genocidio in Palestina e per la pacificazione – con i mezzi della diplomazia e non certamente con le armi – del Rojava e in tutti gli scenari di guerra e conflitti di varia natura dove comunque sono sempre i civili, gli innocenti, i più poveri e i più fragili a morire.

Dopo un percorso nel centro della città, la manifestazione – organizzata da Rete Varese Senza Frontiere e organizzazioni diverse – si concluderà entro le ore 20:00 in piazza del Podestà (“del Garibaldino”).