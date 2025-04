A Gallarate torna il Mercatino Regionale Francese

I profumi, i sapori e i colori d’Oltralpe tornano a invadere il centro della città: da giovedì 1 a domenica 4 maggio, Gallarate ospita il Mercatino Regionale Francese, allestito tra la piazza e Corso Italia.

Un piccolo angolo di Francia nel cuore della città, dove sarà possibile scoprire e gustare autentiche specialità enogastronomiche e prodotti artigianali tipici delle varie regioni francesi.

“Il Mercatino Regionale Francese è molto più di un evento: è un’occasione per vivere Gallarate in modo diverso, più vivace, più aperto, più europeo” dice l’assessore e vicesindaco Rocco Longobardi.

“Iniziative come questa valorizzano la nostra città, coinvolgono i commercianti, animano le strade e regalano ai cittadini un’esperienza originale fatta di sapori, profumi e colori. Siamo orgogliosi di offrire, ancora una volta, un appuntamento capace di unire qualità, tradizione e atmosfera”.

Enogastronomia d’eccellenza

Oltre 80 tipi di formaggi da abbinare a più di 30 etichette di vini provenienti dalle principali aree vinicole francesi, salumi aromatici, spezie rare, crepes calde e una ricca selezione di dolci: biscotti bretoni con oltre venti varietà di ripieno, cioccolatini artigianali, e naturalmente i raffinati macarons, dolce amato da re e imperatori.

Imperdibili anche le baguettes e i croissants appena sfornati nello spazio Boulangerie, con uno stand di oltre 12 metri interamente dedicato alla pasticceria da forno.

Artigianato e tradizione

Dalla Provenza e dalla Costa Azzurra arrivano tovaglie provenzali, lavanda, saponi, essenze e borse in paglia. Da Parigi, profumi, cosmetici e accessori moda che riflettono l’eleganza tipica francese.

Il Mercatino Regionale Francese è proposto da un gruppo di operatori commerciali francesi con una lunga esperienza internazionale, che in questi anni ha portato l’evento in oltre 25 città del Centro-Nord Italia. L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione dei centri storici e di promozione del commercio locale.

Ti aspettiamo per vivere un’esperienza unica tra le atmosfere e i sapori della Francia!