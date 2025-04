Un laboratorio a Materia per migliorare la propria comunicazione 

Vuoi migliorare il tuo modo di comunicare? Con Varese Corsi è in partenza a Materia, il nuovo spazio libero di VareseNews, il laboratorio “Comunicazione efficace” per imparare come affrontare le barriere comunicative e costruire relazioni solide.

Da sabato 22 marzo dalle 9:30 alle 11:30 per quattro lezioni si potranno conoscere e apprendere gli strumenti necessari per migliorare la propria comunicazione in ogni contesto, sia professionale che personale.

A fare da insegnanti saranno Alessandra Borsani, professionista socio-educativa con oltre 20 anni di esperienza nel settore, e Ileana Cestari, educatrice professionale con una solida esperienza nel sostegno alla genitorialità e all’infanzia in contesti comunitari.

Per ulteriori informazioni e per iscriversi si può cliccare qui.

Tutte le lezioni si svolgeranno in presenza a Materia, in Via Confalonieri 5, Sant’Alessandro – Castronno.