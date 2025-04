Una giornata di formazione sui licheni del Ticino

Gli habitat aridi sono elementi preziosissimi per la biodiversità e fondamentali per fornire un ambiente di vita a numerose specie animali e vegetali. Per gestire e scongiurare la scomparsa di questi Habitat e di quelle specie ad essi strettamente legate, crittogame e piante pioniere ma anche organismi animali, soprattutto invertebrati, è stato sviluppato il progetto “Life Drylands”, che mira a ripristinare lo stato di conservazione favorevole degli habitat aperti dei prati aridi e delle brughiere continentali e a creare “core areas” e corridoi ecologici all’interno di vari siti, alcuni gestiti dall’EGAP Ticino e Lago Maggiore.

Per saperne di più su questo progetto e in particolare sui LICHENI, organismi che assumono particolare rilevanza tra quelli che abitano ambienti aridi, l’EGAP ha organizzato per sabato 12 aprile 2025, a partire dalle ore 10 nella sede di Villa Picchetta a Cameri (NO), una giornata di formazione dal titolo “Esplorando i licheni del Ticino: tra simbiosi e bioindicazione”.

Durante la giornata il dott. Gabriele Gheza, del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell’Università di Bologna, parlerà di biologia ed ecologia dei licheni e dei licheni come bioindicatori, con approfondimento specifico sul biota lichenico della Valle del Ticino. A seguire il dott. Edoardo Villa (responsabile del servizio “Gestione Forestale e Patrimonio Arboreo” dell’EGAP) illustrerà gli interventi di gestione dell’EGAP Ticino e Lago Maggiore sulle aree Life Drylands e l'Arch. Patrizia Berera (rete degli Orti Botanici della Lombardia) presenterà le attività educative e di disseminazione svolte durante il progetto con “Io abito, tu abiti, egli HABITAT”.

La giornata prevede al pomeriggio anche un’escursione esterna didattica per l’osservazione dei licheni in alcune aree Life DRYLANDS. Si raccomanda un abbigliamento adeguato anche in previsione di pioggia e disponibilità di un mezzo proprio per lo spostamento alle attività su campo.

Iscrizioni fino a esaurimento posti a questo link

Info: www.parcoticinolagomaggiore.it – promozione@parcoticinolagomaggiore.it