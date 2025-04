Una passeggiata per famiglie a Vararo, tra giochi, roseto e rocce che raccontano

Vararo è un un luogo in cui il tempo si è fermato, tutto da scoprire domenica 13 aprile alle ore 15.30 bella nuova passeggiata per famiglie proposta dalla Comunità Montana Valli del Verbano in collaborazione con l’associazione Vivi Vararo.

Si tratta della seconda proposta dello speciale calendario di iniziative didattico culturali che la Comunità Montana rivolge alle famiglie.

I partecipanti potranno scoprire giocare a un’appassionante caccia all’oggetto, esplorare un’antica casa di un borgo prealpino, camminare sul sentiero della Val Buseggia, indagare le rocce con gli indizi del nostro passato geologico e ammirare il bellissimo roseto.

La precedente passeggiata al Giro del Sole di Agra è stata rinviata per maltempo e verrà recuperata nei prossimi mesi.

La passeggiata a Vararo – frazione di Cittiglio – si svolgerà domenica 13 a partire dall’area parcheggio della frazione.

La partecipazione è gratuita ma è necessaria la prenotazione a QUESTO LINK

I posti sono limitati, pertanto si consiglia di registrarsi entro venerdì 11 aprile e di segnalare tempestivamente eventuali disdette.

Per tutta la durata dell’attività è richiesta la presenza di un genitore. È inoltre consigliato l’uso di calzature adeguate per i percorsi.

In caso di maltempo, gli eventi saranno annullati con comunicazione tempestiva sul sito della Comunità Montana e via email.

Per ulteriori informazioni contattare il Settore Cultura della Comunità Montana: tel. 0332 505001 int. 127 (lun-mar-gio 9-13 e 14-17; mer e ven 9-12).

Qui La locandina