Donata un’auto per le famiglie della Casa del Sorriso

Da oggi la Casa del Sorriso potrà offrire un importante servizio in più alle famiglie che arrivano da lontano per le cure ospedaliere, grazie alla collaborazione con il Gruppo Novauto, che ha messo a disposizione de Il Ponte del Sorriso una Toyota Yaris in comodato d’uso gratuito. La consegna ufficiale è avvenuta direttamente dal Direttore Generale del Gruppo, che ha mostrato grande sensibilità nei confronti delle attività che la fondazione svolge da tanti anni per i bambini in ospedale.

La Casa del Sorriso, aperta nel 2016, ospita ogni giorno famiglie, bambini e adulti che arrivano non solo da tutta Italia, ma anche dall’estero per alcune eccellenze varesine come Audiovestibologia, per la cura della sordità infantile, Ginecologia e Ostetricia, per gravidanze a rischio e gravi patologie dell’apparato femminile, Chirurgia Pediatrica e Terapia Intensiva sia Pediatrica che Neonatale, Otorino, Neuropsichiatria Infantile e altre.

Nel 2024 sono state ben 167 le famiglie, di cui 297 adulti e 129 bambini, che hanno potuto trovare calore e accoglienza, indispensabili per dare non solo un alloggio, ma anche un supporto concreto alla difficile situazione in cui si trovano. Di queste 167 famiglie 75 sono giunte dal sud Italia, 24 dal centro, 47 dal Nord, 16 dalla Sardegna e 5 dall’estero.

Spesso arrivano in aereo e poi in treno fino a Varese, e non dispongono quindi di un mezzo proprio e della possibilità di muoversi in autonomia. Ciò vale particolarmente per le mamme che devono soggiornare a Varese per lungo tempo e che rimangono da sole, mentre i papà devono tornare a casa. L’auto diventa quindi un mezzo utilissimo per tanti usi: dall’accompagnare le famiglie in aeroporto e in stazione o le donne incinta, che non possono fare neanche pochi passi, in reparto per le visite, ma anche per vedere le bellezze del territorio o andare a fare la spese.

Capita spesso che le famiglie vengano più volte durante l’anno per terapie e controlli, ma alla Casa del Sorriso si sentono sempre a casa e non mancano di portare doni della loro regione. I bambini dicono di avere due case, una dove abitano e la casa gialla di Varese, alla quale arrivano sempre con gioia.

«Un servizio fondamentale che andrà incontro a molte esigenze di bambini e adulti, rendendo più agevole e rassicurante la loro permanenza in un luogo lontano dai loro affetti, dalle loro abitudini, dai loro punti di riferimento nel quale sono costretti dalla a vivere per un certo periodo. Dare loro maggiore serenità significa anche favorire a aiutare la guarigione, oltre che lasciare un bel ricordo della nostra città. Grazie di cuore al Gruppo Novauto per aver compreso l’importanza di questo progetto» è il commento Emanuela Crivellaro de Il Ponte del Sorriso