Una chiazza putrida e maleodorante nel lago di Varese tra Bodio e Capolago

Una grande chiazza azzurra e maleodorante si estende tra Bodio e Capolago nelle acque del lago di Varese. Ce la segnala un lettore, Giovanni Di Leo che, nella sua uscita in canoa vi è finito proprio in mezzo.

Galleria fotografica Una chiazza sul lago di varese tra Bodio e Capolago 4 di 8

Una volta rientrato a riva ha documentato l’estensione della chiazza, indice che qualcosa non va.

Abbiamo chiesto alla società Alfa, che si occupa proprio della valutazione delle acque, cosa stia succedendo.

È il tradizionale fenomeno della putrescenza della fioritura algale, non nuovo per il bacino varesino. Le abbondanti piogge favoriscono l’arrivo in quantità maggiore di nutrienti, come fosforo e azoto, che incentivano la fioritura algale che determinano i colori poco naturali, verde brillante o azzurro intenso, in passato anche sulla tonalità del rosso delle acque.

Il fenomeno, quindi, benché brutto da vedere e nauseabondo non indica un inquinamento da sostanze chimiche ma è un fenomeno naturale. La fioritura algale incide sull’ossigenazione delle acque è, di solito, non è pericolosa per la salute umana.

Occorre invece prestare attenzione quando le fioriture algali sono costituite da cianobatteri (chiamati anche alghe verdi-azzurre).

Nei giorni scorsi si è svolta una riunione da parte dei componenti dell’AQST, l’accordo quadro avviato da Regione che punta al risanamento delle acque e che ha già raggiunto l’obiettivo di rendere di nuovo balneabile il bacino. Nei prossimi giorni si svolgerà il tradizionale convegno per farà il punto della situazione: in quell’occasione si annunceranno le spiagge che saranno rese balneabili con l’ordinanza dei sindaci. Negli anni scorsi solo Varese e Bodio Lomnago hanno dato il via libera lungo le proprie spiagge. Per la stagione 2025 ci saranno altre località?