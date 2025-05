“Welcome Summer” in piazza Ponti a Gallarate una serata di luce, musica e bellezza

Un’ondata di energia, colore e convivialità è pronta a invadere il cuore di Gallarate.

La piccola piazza Ponti, insieme a una parte di via S. Antonio e via Trombini, si trasformerà per una sera in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove moda, musica e gusto si fonderanno in un’esperienza da vivere tutta d’un fiato.

Nasce così “Piazza Ponti: Welcome Summer”, una festa ideata dai commercianti di piazza Ponti e organizzata con Naga, Duc e Ascom per assaporare l’avvicinarsi dell’estate con entusiasmo e spirito di comunità. Giovedì 22 maggio dalle 18.30 alle 23.30, le strade si accenderanno di sorrisi, incontri e momenti speciali.

Alle 19.30, le vetrine si aprono e diventano passerelle: Giopaul, We-Men Lab e Abigail Hair Different presenteranno le nuove collezioni moda e le acconciature di tendenza in uno spettacolo dal vivo che metterà in scena lo stile e la creatività che li contraddistinguono.

A seguire, dalle 21.00, le emozioni si faranno musica con un raffinato concerto live: voce, chitarra e sax accompagneranno il pubblico in un viaggio sonoro coinvolgente e suggestivo, immersi nell’atmosfera unica della piazza.

Ma la festa non finisce qui. I profumi del cibo di strada e le proposte gastronomiche dei locali aderenti, “Il Panino”, “Mavalà” e “Gravity” delizieranno i palati con menu creati ad hoc per l’occasione.

Tutti gli esercizi coinvolti – Giopaul, Men Lab e Abigail Hair Different, Estro Studio, Cristal Nails, Gaya Social Cafe, Il Panino, Mavalà, Gravity – contribuiranno a rendere questa serata speciale, con esposizioni all’aperto, proposte esclusive e allestimenti curati.

«“Welcome Summer” non è solo un evento: è un invito a vivere la città, a riscoprirne il volto più accogliente e a condividere la bellezza della socialità. Una festa per tutti, nel segno della leggerezza e della rinascita che solo l’estate sa portare» dice Luca Cucchiara del Naga. «Vi aspettiamo il 22 maggio in Piazza Ponti: lasciatevi sorprendere».