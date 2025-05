Woodoo Fest compie 10 anni: tra musica, natura e un’ospite d’eccezione

Il Woodoo Fest torna anche quest’anno, e lo fa in grande stile: l’edizione 2025 (26-29 giugno) segna il decimo compleanno del festival musicale che da dieci estati trasforma l’area feste di Cassano Magnago in un’oasi di libertà, musica e condivisione sotto gli alberi. Un appuntamento ormai atteso da migliaia di persone, che si ritrovano tra tende, amache e buona musica per vivere giornate fuori dal tempo.

A rendere ancora più speciale questa edizione, è l’annuncio di un ritorno molto atteso: M¥SS KETA, regina assoluta del clubbing e performer fuori dagli schemi, salirà sul palco del Woodoo venerdì 27 giugno. L’artista milanese, simbolo della cultura pop e della libertà d’espressione, è già stata ospite del festival nel 2018 e nel 2022, lasciando il pubblico senza fiato con show intensi e magnetici. La sua presenza è un regalo perfetto per festeggiare una storia lunga dieci anni, che ha saputo unire musica, comunità e spirito libero in un’esperienza unica.

Il Woodoo Fest, infatti, non è solo concerti. È campeggio tra gli alberi, laboratori creativi, concertini pomeridiani, chiacchiere al bar di legno, buon cibo a prezzi accessibili e, soprattutto, una grande comunità che si ritrova ogni estate per vivere giorni di bellezza collettiva.

I biglietti sono già disponibili su DICE: i primi lotti sono andati esauriti in poche ore, e i prossimi non resteranno a lungo. Intanto, l’organizzazione promette altri annunci importanti nei prossimi giorni.

Insomma, l’invito è chiaro: “c’è un po’ di M¥SS in ognuno di noi”. E la festa è pronta a cominciare.