Anffas Varese rinnova il suo impegno: nuove energie per tutelare diritti e inclusione

L’Assemblea dei soci di Anffas Varese, l’associazione che tutela i diritti delle famiglie con persone con disabilità intellettive e del neurosviluppo, ha nominato il nuovo Presidente: Salvatore Musella, noto professionista varesino da tempo vicino all’associazione. Con lui, anche un rinnovato Consiglio Direttivo. “Ora che sono in pensione, ho deciso di dedicare il mio tempo libero ad ANFFAS VARESE APS per restituire qualcosa alla mia Città. Fortunatamente abbiamo anche un nutrito consiglio direttivo che mi aiuterà a presidiare e difendere i diritti dei nostri associati. Dobbiamo anche dire grazie alle persone che ci hanno preceduto, come Cesarina Piatti che, oltre ad aver fondato l’Associazione di Varese nel 1978, nell’arco di questi anni, ha fatto nascere e sviluppato notevolmente Fondazione Renato Piatti Onlus per rispondere alle molteplici necessità di questo complicato settore attraverso la costruzione e la gestione di oltre 20 centri di cura e riabilitazione”. Insieme a Salvatore Musella c’è un bel gruppo di persone: mamme, papà, fratelli e amici di persone con disabilità, con esperienza e molta voglia di impegnarsi per sostenere le famiglie che rappresentano, oltre 300 tra Varese e provincia.

Disabilità: una condizione, non un limite

“Ricordiamoci – dice uno dei nuovi consiglieri di Anffas Varese – che la disabilità è una condizione di salute in un ambiente sfavorevole, non è semplicemente una caratteristica individuale, ma è il risultato di un’interazione tra le condizioni di salute di una persona e le barriere ambientali che possono limitare la sua partecipazione. Per assurdo è sufficiente avere una gamba rotta per trovarci in una temporanea condizione di disabilità”. Un principio su cui si fonda l’azione quotidiana dell’associazione: garantire opportunità e piena inclusione sociale, a partire da ogni piccolo gesto concreto e quotidiano.

Un lungo percorso, ricco di soddisfazioni

La storia di Anffas Varese rappresenta un percorso di passione, dedizione e solidarietà che ha reso possibile realizzare grandi cambiamenti nella vita di tante famiglie: da oltre 45 anni, Anffas Varese si impegna ad accompagnare e sostenere le persone fragili, riconoscendo il valore unico di ciascuna di loro. Attraverso una visione inclusiva e un approccio empatico ed accogliente, l’associazione ha costruito una solida rete di supporto, mettendo al centro la dignità e l’autonomia di ogni individuo. Grazie ai valori fondamentali di rispetto, accoglienza e collaborazione, Anffas Varese si è affermata come un vero punto di riferimento nella comunità locale. Le iniziative promosse sono molteplici e coinvolgono ogni aspetto della vita delle persone con disabilità: dall’assistenza sanitaria e sociale all’educazione scolastica, dalla formazione all’inserimento lavorativo.

Servizi, relazioni, inclusione

Tra i progetti di maggiore rilievo, il Servizio di Accoglienza e Informazione (SAI), un vero punto di riferimento per le famiglie! Si tratta di uno sportello che Anffas Varese mette a disposizione gratuitamente con una rete di professionisti e volontari per dare un orientamento ed accompagnare chi affronta percorsi di disabilità, favorendo il dialogo con istituzioni, scuola e lavoro.

Occasione per conoscere ancora meglio Anffas Varese sarà la festa associativa di domenica 15 giugno – dalle 11 alle 17 – nell’area feste di Brinzio: un momento di aggregazione per le tutte le persone con disabilità e le loro famiglie, per operatori, volontari e amici. Una giornata di spensieratezza e condivisione accompagnata da ottimo cibo e tanta animazione per tutte le età. Una giornata per stare insieme, INSIEME per costruire un futuro più luminoso per le persone con disabilità intellettiva e relazionale.

Codice fiscale 95048090120

ANFFAS Varese APS

Via Crispi, 4 – 21100 Varese

E-mail info@anffasvarese.it

Tel. 0332326574