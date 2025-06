Busto Arsizio, bambini e cani protagonisti del progetto “AUT-OUT” alla Tommaseo

Il progetto “AUT-OUT”, promosso dal Comune di Busto Arsizio e realizzato dall’associazione Carolina OdV, ha accompagnaro anche per l’anno scolastico 2024/2025 gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Nicolò Tommaseo” grazie agli interventi di Pet Therapy, che hanno già segnato positivamente il percorso educativo e relazionale di molti bambini.

Un progetto per l’inclusione e il benessere

L’attività, svolta durante tutto l’anno scolastico 2023/2024, è parte integrante del lavoro del CTI (Centro Territoriale per l’Inclusione) e CTS (Centro Territoriale di Supporto) di Varese, a cui la scuola Tommaseo fa riferimento. La Pet Therapy rappresenta una delle strategie adottate per valorizzare le relazioni, stimolare le risposte emotive e cognitive dei bambini e accompagnarli in un cammino di crescita armoniosa.

I protagonisti a quattro zampe: Belle e Bibi

A condurre le attività sono stati i volontari dell’associazione Carolina OdV, guidata da Enza Cardinale, insieme all’operatrice Michela Castagni e ai due inseparabili cagnolini Belle e Bibi. Le sessioni si sono tenute ogni lunedì mattina e venerdì pomeriggio nell’“aula morbida” della scuola, uno spazio accogliente pensato per favorire l’interazione tra bambini e animali.

“Ci sono anch’io”, un libro per raccontare due anni di esperienze

Il 4 giugno 2025, in chiusura dell’anno scolastico, è stato presentato il libro “Ci sono anch’io”, una pubblicazione di 130 pagine che documenta il progetto con testi e immagini. Alla presentazione erano presenti l’operatrice Michela Castagni e uno dei cani protagonisti delle attività. Il volume era stato anticipato in anteprima il 26 maggio presso l’amministrazione comunale.

Curato da Maby Kubicek con la supervisione del giornalista e scrittore Marco Linari, il libro raccoglie anche gli interventi degli educatori cinofili che hanno partecipato al progetto: Annalisa Ugazio, Cristina Musazzi, Marilena Zibetti, Eloise Davanzo e Alberto Parrino. Centrale il contributo di Enza Cardinale, che ha coordinato l’intero percorso.

L’impegno della scuola e dell’amministrazione comunale

La dirigente scolastica e tutto il personale, con il coordinamento dell’insegnante Consuelo Perna, hanno espresso gratitudine all’Amministrazione Comunale di Busto Arsizio, sempre sensibile al tema dell’inclusione e del benessere degli alunni più fragili. Il progetto è stato finanziato attraverso il “Fondo per l’Inclusione delle persone con disabilità” previsto dalla legge 69 del 21 maggio 2021.

Il progetto biennale continuerà nel 2024/2025, confermando l’importanza della relazione uomo-animale come strumento educativo e terapeutico.