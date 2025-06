Cade recuperando un pallone dal tetto dell’oratorio, elisoccorso a Cedrate

Un ragazzo di sedici anni è rimasto ferito dopo una caduta dall’alto avvenuta all’oratorio di Cedrate, a Gallarate. L’allarme è scattato alle 13.30, in via Gasparoli sono intervenuti automedica, ambulanza, elisoccorso, anche i vigili del fuoco (foto d’archivio).

Secondo una prima ricostruzione, il giovane animatore è scivolato dopo essere salito su un tetto per recuperare un pallone: è atterrato malamente sulla tettoia accanto alla palestra e da qui è precipitato al suolo, per un’altezza di circa due metri.

Il sedicenne è stato medicato e poi comunque imbarcato dall’elisoccorso, che è decollato alle 14.13 e ha raggiunto in pochi minuti l’ospedale di Circolo di Varese, dove il giovane sarebbe stato ricoverato “in codice giallo”, non in immediato pericolo di vita.

«Non ha mai perso conoscenza, era lucido. Ha avuto una botta alla faccia» dice il parroco, monsignor Riccardo Festa.

I vigili del fuoco, dal distaccamento di Somma Lombardo, sono stati chiamati dalla centrale d’emergenza del 112 ma il loro intervento non è stato necessario.